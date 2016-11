Toquinho faz show em Vitória da Conquista

Toquinho faz show em Conquista em comemoração aos 30 anos do Cathalá Instituto de Música

“Toquinho, Vinícius, poesia e música”, esse é o nome do espetáculo em comemoração aos 30 anos do Cathalá Instituto de Música em Vitória da Conquista. Em sua 5ª edição, o show “Paixão pela música” promete proporcionar momentos de muita emoção, onde contará com a participação especial do ícone da Música Popular Brasileira, Toquinho.

O show “Paixão pela música” está sendo preparado pelos professores e alunos da escola. As apresentações musicais vão contar com a participação de crianças, jovens e adultos. O evento será realizado no dia 24 de novembro, a partir das 19:h30 no Centro de Convenções Divaldo Franco, em Vitória da Conquista.

“Logo quando comecei a minha escola, há 30 anos, nunca imaginei que poderia realizar esse sonho, estar de frente e dividindo o mesmo palco com um dos meus maiores ídolos, Toquinho”, falou, emocionada, a professora Simone Cathalá.

O ingresso ( lote promocional ) é de R$ 80,00 (oitenta reais) mais 1kg de alimento não perecível.

História Cathalá

Como toda história de sucesso exige dedicação, esforço e amor, a do Cathalá não foi diferente e começou a ser escrita no ano de 1986, pela professora Simone Cathalá.

Atuante no mercado de ensino musical de Vitória da Conquista há 30 anos, o Instituto de Música João Antônio Cathalá faz parte do contexto cultural e artístico da cidade. A consolidação foi conquistada pelos diversos trabalhos e apresentações musicais à comunidade e através das participações de projetos sociais.

Depois de formar-se pelo Conservatório Brasileiro de Música do Rio de Janeiro, a “Tia Simone”, como é carinhosamente chamada pelos seus alunos, começou a dar aulas de Piano na sala de sua própria residência. Com poucos recursos e um número reduzido de alunos, a escola se chamava “Escola de Música Antônio Carlos Gomes.” Com o passar do tempo, sua competência e espírito empreendedor, conquistaram novos alunos. A sala de visitas já não comportava mais a demanda. Foi então que, em 2003, a sede da escola ganhou mais espaço e um novo nome, agora em homenagem ao pai da professora, que, além de ser uma pessoa especial em sua vida, foi também o maior incentivador para que a professora estudasse música. A escola então passou a se chamar Instituto de Música João Antônio Cathalá.

Ao longo dessas três décadas a trajetória da escola foi marcada pelo seu desenvolvimento e crescimento, mas sem abandonar as suas principais características administrativas: familiar e acolhedora.

Com o aprimoramento de sua estrutura física, a escola passou a oferecer novos cursos como: Violino, Violão (erudito e popular), Flauta Transversal, Flauta Doce, Cavaquinho, Bandolim, Teoria Musical, Canto Coral, Musicalização Infantil (para crianças a partir de 02 meses), Musicalização para adultos, mas ainda assim, mantendo como instrumento principal, o Piano. A escola mantém Convênio Cultural com o Conservatório Brasileiro de Música – Centro Universitário (CBM – CEU) do Rio de Janeiro para oferecer melhor capacitação aos seus alunos e garantia de Certificado de Curso de Formação Profissional.

O Cathalá Instituto de Música, como é chamado hoje, conta com o trabalho de 18 (dezoito) profissionais envolvidos num mesmo objetivo: ensinar música como forma de terapia, lazer e cultura.

Pensando na Arte como um todo, o Instituto abriu seu leque de cursos, acrescentando no ano de 2016 o Curso de Teatro em parceria com a ElenCO (Companhia Artística Elen Vila Nova). Através do curso os alunos adquirem mais autoconfiança, desinibição, enriquecimento cultural, aumento do potencial criativo, consciência corporal e vocal, além de trabalhar a autoestima do indivíduo.

No final do ano de 2011, depois de muito trabalho e esforço, o Cathalá concluiu a construção de sua nova e mais equipada sede, situada à Avenida Alberto Leal, nº 23, no bairro Candeias.

Informações: (77) 3420-1049