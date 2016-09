TRE-BA disponibiliza o Disque Título

Disque Título: TRE-BA disponibiliza serviço para agilizar atendimento ao eleitor

O serviço é voltado para atender os eleitores que precisam também consultar o local de votação. A iniciativa visa ampliar e aprimorar a comunicação com o público externo.

O Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA), por meio da Ouvidoria, acaba de lançar, o Disque Título. O serviço de call center está disponível até o dia da eleição, 2 de outubro, e busca esclarecer as dúvidas referentes ao exercício do voto.

Nesse período, os cidadãos que precisarem confirmar endereços dos locais de votação, números de seções e zonas eleitorais, além dos documentos necessários para votar, podem entrar em contato com a Justiça Eleitoral pelo número 3373-7000, opção um (1) ou nove (9).

O atendimento ao público estará disponível nos turnos da manhã e da tarde, a partir do dia 26 de setembro. Para isso, um total de 23 servidores do Eleitoral deverá apoiar o trabalho, fornecendo informações relacionadas ao cadastro eleitoral, que não sejam de cunho sigiloso.

De acordo com o juiz ouvidor do Órgão, Marcelo Junqueira Ayres Filho, a iniciativa visa dar transparência às informações e evitar transtornos no dia do pleito. Outro objetivo é tornar o processo eleitoral mais fluido, considerando que esse mecanismo possibilita aos cidadãos que não dispõem de acesso à internet consultar os locais de votação, principalmente depois do Rezoneamento, ocorrido entre os anos de 2014 e 2015.

“Muitos municípios baianos foram realocados em novas zonas, e muitas seções, aqui em Salvador, passaram a pertencer a outras zonas eleitorais. A partir dessa necessidade, criamos esse serviço de atendimento telefônico para os eleitores que tiveram as seções e/ou zonas eleitorais alteradas. É importante que os cidadãos aproveitem esse período que antecede o pleito, para confirmar o local de votação. O procedimento pode ser feito pelo site do TRE-BA ou pelo Disque Título”, explica o magistrado.

Horários de funcionamento: Até dia 01/10: 9h às 17h. No dia das eleições, 02/10: 7h às 17h.