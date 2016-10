TRE-BA encerra totalização dos votos

Mais de 8 milhões de eleitores compareceram às urnas

No estado, 31.700 seções foram apuradas, 8.568.977 (81,07%) cidadãos votaram e 2.001.063 (18,93%) se abstiveram

O Tribunal Regional Eleitoral da Bahia realizou o processo de totalização dos votos em todos os municípios baianos, em quase dez horas. O procedimento teve início a partir do encerramento das seções eleitorais, às 17 horas, do dia 2 de outubro, e finalizou às 2h30 desta segunda-feira (03/10), com 100% de apuração das urnas eletrônicas e de lona, utilizada pela 20ª zona eleitoral, em Salvador.

Quase todas as cidades baianas elegeram seus prefeitos no primeiro turno (confira a lista), menos Vitória da Conquista, que segue para uma nova disputa no dia 30/10, para escolher o gestor municipal.

Em Salvador, dos 1.948.154 eleitores aptos a votar, 1.534.231 compareceram às urnas, 158.087 votaram nulo, 413.960 se abstiveram e 48.615 em branco. Comparando com o primeiro turno do último pleito, em 2012, dos 1.881.544 eleitores, 1.506.522 votaram, sendo 85,64% computados como válidos e 14,36% como votos brancos e nulos. Não compareceram às eleições 375.022 eleitores, ou seja, 19,93%.

Prefeitos mais votados

Entre os prefeitos mais votados da Bahia estão os de Salvador, ACM Neto, com 982.246 votos, o de Feira de Santana, José Ronaldo, 212.408, e o de Camaçari, Elinaldo, 73.994. É no interior do estado, nas cidades de São Felipe e Itaquara que estão os prefeitos eleitos com mais idade e o mais jovem. Na primeira cidade, Rozalio Sousa da Hora teve 7.896 votos. Ele é empresário, concluiu o ensino médio e tem 84 anos. Já na segunda, Marco Aurelino Wanderley Cruz Costa (PSB), com 23 anos, foi escolhido por 2.572 cidadãos.

Câmara de Salvador

Na capital baiana, 43 assentos serão ocupados pelos próximos quatro anos na Câmara de Vereadores, por 35 homens e oito mulheres. Nesse bojo, estão as coligações ‘Amor por Salvador’ (DEM, PRB e PMB), que garantiu 10 vagas, Avança Salvador’, com seis vagas (PT, PC do B, PSD), seguidos pelo grupo ‘Salvador Solidário Sustentável’, com cinco cadeiras (PV-SD/PV).

Confira:

-Bahia

Prefeitos eleitos

Quadro de comparecimento

-Salvador

Votação para prefeito por zona

Vereadores eleitos em Salvador por partido e coligação