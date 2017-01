Tribunal de Justiça da Bahia destaca FAINOR

A FAINOR administra sete unidades do Cejusc no interior do estado: Itambé, Itapetinga, Poções, Paramirim, duas em Vitória da Conquista, e mais uma a ser instalada em Jequié. O Cejusc é como uma extensão do gabinete do juiz, no fórum. O órgão ajudar a resolver questões cíveis de menor complexidade, atendendo principalmente a população de menor renda, que comumente tem menos acesso ao Poder Judiciário. Entre as questões resolvidas no Centro, estão ações de pensão alimentícia, divórcio, contendas entre vizinhos, família, entre muitas outras.

“É uma honra receber destaque por um trabalho sério e comprometido da equipe do Núcleo de Práticas Jurídicas da FAINOR, que não mede esforços para servir a comunidade de Vitória da Conquista”, comenta a mediadora supervisora Telma Figueiredo Oliveira, que também foi reconhecida como Mediadora Atuante.

Mais prêmios

Recentemente a FAINOR recebeu outra distinção do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia: um prêmio pelo “notável desempenho empreendido durante a Semana Nacional da Conciliação”. De acordo com o Desembargador Eserval Rocha, a atividade foi “essencialmente colaborativa para a pacificação social e o acesso à justiça”.

O curso de Direito também foi recentemente estrelado na publicação Guia do Estudante, junto com outros cursos da FAINOR.

Pela excelência e ética em ensino superior, em pós-graduação, em pesquisa e extensão, a FAINOR tem sido premiada com o reconhecimento da sociedade. Hoje é uma Faculdade lembrada quando a questão é excelência em ensino superior, não só na região Sudoeste da Bahia, mas também em todo o estado e no Nordeste do país.

Esse reconhecimento é consequência do trabalho desenvolvido no cotidiano da Faculdade. A FAINOR promove valores como respeito absoluto ao indivíduo, trabalho em equipe, altíssimo padrão de confiança com seus colaboradores, dedicação no atendimento aos clientes e, principalmente, elevadíssimo padrão de integridade e ética, além da preocupação constante com o bem-estar coletivo. Texto e foto: Ascom Fainor