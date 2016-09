UESB: Curso de Inclusão Digital para Terceira Idade

De 27 de setembro a 1º de dezembro, o Centro de Extensão e Ação Comunitária da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – UESB, por meio do Centro Digital de Cidadania, promoverá o Curso de Inclusão Digital para Terceira Idade.

Com carga horária de 40 horas, as atividades acontecerão todas as terças e quintas-feiras, das 9 às 11 horas, e serão ministradas pelo instrutor Robson Cardoso Andrade Júnior.