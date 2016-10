UESB participa da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia

Com o objetivo de aproximar a Ciência e a Tecnologia da população, será realizada, de 19 a 22 de outubro, a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia 2016. O evento, coordenado pelo Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação (MCTI), acontecerá em diversas cidades do Brasil, inclusive em Vitória da Conquista e Itapetinga. Durante quatro dias, serão realizadas atividades de divulgação científica em linguagem acessível à população. Por meios inovadores, as ações buscarão estimular a curiosidade, motivar as pessoas a discutirem as implicações sociais da ciência e aprofundar seus conhecimentos sobre o tema. Para isso, a Semana terá na programação minicursos, oficinas, palestras e uma Feira de Ciências. Todas as atividades em Vitória da Conquista e Itapetinga serão realizadas pela Uesb, em parceria com Universidade Federal da Bahia (Ufba), Instituto Federal da Bahia (Ifba), Serviço Social da Indústria (Sesi), Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai), Instituto Euvaldo Lodi (IEL), Faculdade Independente do Nordeste (Fainor) e Faculdade de Tecnologia e Ciência (FTC). Mais informações sobre a Semana podem ser conferidas no site do evento. Em caso de dúvidas, entre em contato pelo endereço eletrônico email@cntc.com. Assessoria de Comunicação