Veja como pagar contas durante a greve dos bancários

Greve não afasta a obrigação de pagar todas as contas em dia.

Com a greve dos bancários, iniciada na terça-feira, 6, no país inteiuro, muitas agências estão fechadas, mas isso não afasta a obrigação de pagar todas as contas em dia.

A Federação Brasileira de Bancos (Febraban) diz que os clientes podem usar os caixas eletrônicos para agendamento e pagamento de contas (desde que não vencidas), saques, depósitos, emissão de folhas de cheques, transferências e saques de benefícios sociais.

Vale lembrar ainda que em correspondentes bancários, como postos dos Correios e casas lotéricas, também é possível pagar contas e faturas de concessionárias de serviços públicos, sacar benefícios e fazer depósitos, entre outros serviços.

Entretanto, se o cliente se sentir lesado ele pode ir direto ao Procon. Ele vai analisar caso a caso. É importante saber que não se pode cobrar juros por algo que ele não teve culpa. Por isso, o cliente precisa comprovar que não conseguiu realizar a operação por causa da greve, que não houve outros meios, informam atendentes do Procon.

A última paralisação dos bancários ocorreu em outubro do ano passado e teve duração de 21 dias. Neste ano, a categoria pede reposição da inflação mais 5% de aumento real, valorização do piso salarial, PLR de três salários mais R$ 8.317,90, além de outras reivindicações, como melhores condições de trabalho.

ORIENTAÇÕES

Confira abaixo algumas orientações dos Procons, do Idec e da Febraban para que o consumidor não seja prejudicado durante a greve:

Greve não afasta a obrigação de pagar em dia - Para não ser cobrado de eventuais juros, o consumidor deve ficar atento aos prazos de vencimento das contas.

Use os caixas eletrônicos - Correntistas podem utilizar os caixas eletrônicos para agendamento e pagamento de contas (desde que não vencidas), saques, depósitos, emissão de folhas de cheques, transferências e saques de benefícios sociais. Vale lembrar que os saques noturnos são limitados a R$ 300 e que o valor para saque diurno varia dependendo da instituição. Verifique também os limites da sua conta corrente para pagamentos em caixa eletrônico.

Solicite outras opções de pagamento - É responsabilidade do fornecedor oferecer meios alternativos para que o pagamento possa ser feito. Em caso de dificuldade, entre em contato com a empresa credora e solicite outras opções para efetuar o pagamento, como internet, sede da empresa, casas lotéricas ou código de barras para pagamento nos caixas eletrônicos.

Fale com o SAC do seu banco - Entre em contato com o Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) do banco e pergunte se há alguma outra agência próxima operando que possa atendê-lo. Algumas operações, como pagamentos de contas e transferências podem ser feitas, também, pelo telefone.

Documente suas solicitações - O consumidor deve documentar os pedidos de opções alternativas para quitar o débito, enviando um e-mail ou anotando o número de protocolo de atendimento, por exemplo, pois caso o fornecedor não disponibilize opções, poderá reclamar junto a um órgão de defesa do consumidor.

Locais de pagamento alternativos - Algumas redes de supermercados e casas lotéricas recebem o pagamento de boletos de concessionárias de serviços públicos, como água, luz, gás e telefone.

Cuidado com golpes - Na falta de funcionários da instituição bancária, para sua segurança, nunca aceite ajuda de estranhos ao usar os caixas eletrônicos. A guarda da senha e do cartão é de responsabilidade do correntista.

Rede alternativa à da Caixa - Embora para alguns serviços seja necessário buscar o atendimento diretamente em uma agência, como saques de FGTS acima de R$ 1,5 mil, a Caixa informa que conta com extensa rede de atendimento alternativo pelo país, incluindo lotéricas e correspondentes e lojas da rede “Caixa Aqui”, que também pagam benefícios sociais como Bolsa Família, Seguro-Desemprego e FGTS, entre outros serviços.

Os depósitos nos caixas eletrônicos dos bancos estão sendo realizados somente das 7:00 às 12 :00 horas. Para depósitos em dinheiro, os clientes podem usar os correspondentes bancários.

Veja como ficam os saques do FGTS