Começa o 6º Congresso Jurídico Online

Direito Público: teoria e prática em novas perspectivas. Assista ao 6º Congresso Jurídico Online gratuitamente

O Congresso Jurídico Online chega a sua sexta edição sob a perspectiva do Direito Público. Renomados juristas, autores consagrados, e mestres do Direito Constitucional, Direito Administrativo e Direito Tributário estarão reunidos para troca de experiências e embate de ideias. O evento será exclusivamente online e transmitido ao vivo nesta quarta, quinte e sexta-feiras, dias 23, 24 e 25 de novembro. As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas no site congresso. Cers. Com. Br. Estudantes e profissionais de todo o Brasil poderão participar ativamente e em tempo real das discussões por meio do aplicativo CERS no Bolso, que permitirá o envio de opiniões e perguntas que fomentarão o debate entre os convidados no estúdio. Fóruns Temáticos Nas semanas que antecedem o evento, os inscritos terão a oportunidade de antever conteúdos importantes sobre o Direito Público em fóruns gratuitos. Os encontros online serão realizados semanalmente entre os dias 04 de outubro e 22 de novembro. É possível conferir a programação completa no site do evento. Certificado Além do conhecimento adquirido, a participação no 6º Congresso Jurídico Online também permite o fortalecimento do currículo e a obtenção de 20h/aulas complementares para comprovação de atividades acadêmicas extracurriculares. O certificado deverá ser solicitado no ato da inscrição ao custo de R$ 50. Congresso Jurídico Online Nos últimos anos, o CERS promoveu cinco Congressos Jurídicos Online, que abordaram temas relevantes para o desenvolvimento de estudantes e profissionais da área. Os eventos totalizaram mais de 80 horas de transmissão gratuita e ao vivo, para mais de 100 mil inscritos. ACESSE: 6º CONGRESSO JURÍDICO ONLINE – DIREITO PÚBLICO