Vendas de final de ano aquecem as contratações temporárias

Postado por Thanize Borges

Final de ano traz grandes oportunidades para que muitos trabalhadores sejam inseridos no mercado de trabalho. São as chamadas contratações temporárias que acontecem para suprir a demanda do aumento do consumo dos períodos.

Esse tipo de contratações começam a ocorrer normalmente em outubro. Em Vitória da Conquista, como afirmou Joir Sala, Secretário Geral do Sindicato dos Comerciários da cidade, espera-se que sejam admitidos no comércio da cidade um número superior ao ano passando, chegando em torno de 600 a 800 trabalhadores contratados temporariamente para suprir a demanda do período.

“Desse número de trabalhadores, ainda esperamos otimistas que 50% ou mais acabem se efetivando. Sabemos que comércio conquistense é pujante e diferenciado possuindo pontos favoráveis ao desempenho econômico”, afirmou Joir.

É importante que o trabalhador fique atento aos seus direitos enquanto estiver no emprego. “O contrato temporário vai até 90 dias e tem que ser registrado em carteira. O trabalhador temporário tem assegurados todos os direitos que um funcionário fixo tem, com exceção do aviso prévio, que já é pré-determinado” – explica o secretário do Sindicato dos Comerciários, Joir Sala.