Verão aumenta oferta de voos para a Bahia

A oferta de voos extras que trarão visitantes à Bahia neste verão é ampliada com a confirmação de 155 rotas adicionais da companhia aérea Avianca. As frequências oferecidas pela companhia vão ligar São Paulo, Brasília e Rio de Janeiro a Salvador até o início de março. Assim, sobe para cerca de 1,5 mil o número de voos extras para a Bahia na alta estação.

“Temos trabalhado na Setur para atrair novos voos e trazer turistas para viver a experiência de estar na Bahia. Neste verão, esperamos receber cerca de 5 milhões de visitantes no estado. O governo entende a importância do turismo e quer atrair também novas frequências regulares”, explica o secretário de Turismo do Estado, José Alves.

Outras companhias aéreas já haviam anunciado voos, que totalizavam 1.336 rotas temporárias ligando estados como São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná e Ceará a destinos baianos, especialmente Salvador.

Mais de 900 voos serão da companhia aérea Gol, que oferece 160 mil assentos a mais até março de 2017, para quem deseja viajar para a Bahia – incluindo uma rota direta entre Uruguai e Salvador. Já a Azul Linhas Aéreas disponibiliza, até o mês de fevereiro, 350 voos extras para Salvador, Porto Seguro, Ilhéus, Lençóis, Teixeira de Freitas e Valença, entre dezembro e fevereiro. Da LATAM Airlines virão 86 voos a mais para a Bahia até janeiro, com destino a Salvador e Porto Seguro.