Vereador Luciano critica posicionamento de alguns vereadores

ASCOM CÂMARA

Luciano Gomes

Durante a sessão ordinária realizada na manhã dessa sexta-feira (02) na Câmara Municipal de Vitória da Conquista (CMVC), o vereador Luciano Gomes (PR), líder do governo na casa, agradeceu a todos que se fizeram presentes na sessão: “ é sempre muito bom ver essa casa cheia”.

Disse que ao “observar a fala dos vereadores, percebo que tem vereadores terceirizando seu trabalho”. Ele explicou que vereador deve fiscalizar, “esse é o seu trabalho”. Ele explicou que há algum tempo, alunos do Capinal estiveram na CMVC reclamando que o transporte de alunos estava parado além de lâmpadas quebradas na escola e pátio em situação precária. “Eles vieram nos pedir providências dessa casa, o tempo passou, os problemas foram resolvidos, a direção da escola trocou as lâmpadas e arrumou o pátio, e o transporte voltou a rodar”. E afirmou que “temos que trabalhar muito pela melhoria da educação”.

Luciano lamentou ainda, “que esse mesmo vereador, semana passada, falou nessa tribuna que a Polícia Federal realizou apreensões aqui em Conquista. Temos que tomar conhecimento antes de chegar aqui e falar. A investigação se deu com a Polícia Federal que tem sede em Vitória da Conquista, mas não tem nada a ver com a nossa cidade. Devemos ter responsabilidade e respeitar as pessoas. Só podemos falar quando tivermos certeza do que estamos falando”.

Sobre o Projeto de Lei nº 25/2016, ele fez um apelo aos colegas vereadores: “apelo para que os nobres colegas não penalizem os conquistenses. Precisamos ler com atenção e deixar as questões políticas de lado para beneficiar essa cidade”. Pediu que os colegas lessem e entendessem o convênio.