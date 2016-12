Vereador Ricardo Babão destaca atuação independente da Câmara

Ricardo Babão

Durante a sessão ordinária da Câmara Municipal de Vitória da Conquista (CMVC), nesta sexta-feira, 2, o vereador Antônio Ricardo Babão destacou que a Casa atua de forma independente. “Eu tenho certeza que esta Casa continuará sendo independente”, disse Babão, lembrando os posicionamentos do prefeito eleito recentemente Herzem Gusmão, que garantiu não interferir nas questões do Legislativo Municipal.

Ricardo Babão defendeu a aprovação do projeto que autoriza a assinatura de um convênio com o Governo do Estado para que a Embasa possa continuar atuando em Vitória da Conquista.

Ele destacou que Vitória da Conquista ficou mais uma vez entre as 100 melhores cidades para morar no Brasil. “É prova que tem uma administração séria e tem uma Câmara séria, que faz parte dessa vitória”, disse o parlamentar.

Fiscalização – Ricardo Babão ponderou as críticas feitas pelo vereador Álvaro Pithon quanto à atuação dos fiscais da Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista. “Eu posso falar porque trabalhei no setor. Quando a gente tem que agir com as leis nem todo mundo aceita. Existem leis que precisam ser cumpridas”, disse o vereador sobre os carrinhos de frutas apreendidos.