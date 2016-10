Vestibular 2017: cursos de Ciências Humanas e Artes

Com a aproximação do Vestibular Uesb 2017, muita gente ainda fica na dúvida de qual área escolher para a futura carreira profissional. Pesquisar sobre essa escolha, é fundamental para que a profissão eleita seja a que mais trará satisfação. Nesse momento em que as dúvidas se acumulam, é importante pensar qual área oferecerá o ensino de conteúdos em que você mais tem afinidade, para que a escolha de carreira seja mais fácil. Para quem prefere as ciências “não exatas”, as Ciências Humanas e as Artes podem ser as áreas que oferecem o curso certo para você. As carreiras das Ciências Humanas procuram aprofundar e discutir, de forma crítica, temáticas e complexidades a cerca da sociedade. Já os cursos da área de Artes são para pessoas que têm facilidade em expressar sentimentos e emoções e/ou são criativas e curiosas. Na Uesb, na modalidade bacharelado, a área de Ciências Humanas oferece os cursos de Comunicação Social, Direito e Psicologia, e na área de Artes, o curso de Cinema e Audiovisual. Para esses cursos, facilidade em comunicação, leitura, criticidade e criatividade são algumas das características que podem fazer o perfil dos alunos. O Vestibular Uesb 2017 acontecerá nos dias 4 e 5 de dezembro. As inscrições para o processo seletivo já estão abertas e os candidatos têm até o dia 19 de outubro para efetuarem suas inscrições pelo site do Vestibular. Leia também:

