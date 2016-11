Vitória da Conquista é contemplada com o Selo Unicef

Prefeito Guilherme Menezes durante instalação do Núcleo Neojiba no Programa Conquista Criança, um dos locais visitados na cidade por representante do Unicef

Vitória da Conquista foi contemplada com o Selo Unicef – Município Aprovado/Edição 2013-2016. O Selo é um reconhecimento internacional concedido à cidade pelo resultado dos seus esforços na melhoria da qualidade de vida de crianças e adolescentes.

“Nenhum gestor trabalha visando ganhar prêmio, mas é importante quando vem o reconhecimento de um órgão tão sério, como o Fundo das Nações Unidas para a Infância. Isso mostra que as nossas políticas estão confluindo para um resultado positivo”, avaliou o prefeito Guilherme Menezes.

Esta é a primeira vez, de três edições, que o município é contemplado. “Temos implantado ao longo dos anos todos os programas para a infância e a adolescência, com destaque para iniciativas pioneiras como o Centro Pop e o Centro Integrado dos Direitos da Criança e do Adolescente”, lembrou o prefeito.

Ao todo, 1.262 municípios do semiárido brasileiro foram inscritos nesta edição do Selo Unicef. Eles pontuaram, de agosto de 2013 a agosto de 2016, em três eixos: Impacto Social, Gestão de Políticas Públicas e Participação Social.

“Foram observados indicadores, inclusive nacionais, de itens como educação, saúde, cultura, esporte e lazer no contexto do desenvolvimento social da criança e do adolescente. O resultado mostra que Conquista prioriza a atenção integral desse público”, enfatizou a articuladora municipal do Selo, Cinara Ferraz.

A lista com todos os municípios contemplados será divulgada no próximo dia 28. Já no dia 9 de dezembro, o prefeito Guilherme Menezes segue para Salvador, para receber o certificado.

Outras premiações na área da infância e adolescência já foram recebidas pelo Governo Participativo, a exemplo dos prêmios Prefeito Criança (em 1999) e do Prefeito Amigo da Criança (em 2012).