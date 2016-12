Vitória da Conquista escolhida para projeto com a Fundação Telefônica

Comdica receberá R$ 200 mil da instituição para desenvolver a iniciativa em 2017

Uma semana após ser contemplada com o Selo Unicef – Município Aprovado, Vitória da Conquista alcança mais uma vitória na proteção do público infanto juvenil da cidade. A cidade foi uma das seis escolhidas no país* e única na Bahia para desenvolver um projeto para crianças e adolescentes com R$ 200 mil oriundos da Fundação Telefônica.

O anúncio foi feito na manhã dessa quinta, 1º de dezembro, durante reunião no Centro Integrado dos Direitos da Criança e do Adolescente, com a equipe que trabalha no serviço. A ação faz parte do novo projeto da Fundação, o “Apoio aos Fundos”, que tem o objetivo de promover o emponderamento dos jovens e o acesso deles a direitos. Ela será executada em 2017.

“O aporte será feito para o Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente e o convite para a cidade é direcionado ao Comdica. A partir de então, o Conselho vai deliberar uma proposta da política de atendimento da criança e do adolescente, mobilizando o sistema de garantias”, explicou Tatiana Olic, da Fluxo Consultoria, responsável por intermediar a relação entre a Telefônica e os municípios.

Antes de definir as cidades, a Fundação Telefônica observou se o Comdica estava ativo, inscrito na Secretaria Especial de Direitos Humanos, entre outros aspectos. “Foi com muita felicidade que recebemos essa notícia. Agora vamos elaborar a proposta de ação para encaminha-la para a Telefônica”, assegurou a vice-presidente do Comdica, Cássia Cardoso.

Na ocasião, o prefeito Guilherme Menezes recordou da primeira parceria estabelecida entre a gestão municipal e a Telefônica. “Em 99, recebíamos uma proposta da Fundação para um convênio. Foi quando criamos a Rede de Defesa da Criança e do Adolescente. E agora este prêmio em forma de recursos. É um reconhecimento ao tratamento que temos dado ao público infanto juvenil em nosso município”.

Reconhecimento – Ainda na oportunidade, o promotor e o juiz da Vara da Infância e Juventude, Marcos Coelho e Juvino Henrique Brito, entregaram ao prefeito Guilherme uma placa em reconhecimento a contribuição da gestão municipal para a garantia de direitos em Conquista.

*Também foram contempladas as cidades Garanhuns (Pernambuco), Barra Mansa (São Paulo), Pouso Alegre (Minas Gerais), Teresina (Piauí) e Volta Redonda (Rio de Janeiro).