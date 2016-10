Voos Azul de Salvador / Vitória da Conquista R$ 99,00

Azul lança tarifas a partir de R$ 99,90 ou 5.000 pontos para retomar voos entre Salvador e Vitória da Conquista

Início da operação está confirmado para 7 de novembro com um voo diário

A Azul Linhas Aéreas Brasileiras recebeu aprovação da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) para iniciar a venda de passagens – a partir de R$ 99,90* ou 5.000 pontos do TudoAzul** o trecho – para retomar voos entre Salvador e Vitória da Conquista, iniciando em 7 de novembro. O voo terá duração de aproximadamente uma hora, operado pelo ATR 72-600, de 70 assentos.

“Esta operação é estratégica, pois ligará ainda mais o interior da Bahia à sua capital e é parte dos importantes investimentos que a Azul faz no estado. Estamos muito contentes com a retomada desta rota, uma vez que transportaremos ainda mais pessoas, com a atenção especial que a Azul sempre teve com a Bahia”, comenta Antonoaldo Neves, presidente da Azul.

Em Salvador, os Clientes que partem de Vitória da Conquista podem acessar diversas regiões do Brasil, como São Paulo (Viracopos, Guarulhos e Congonhas), Belo Horizonte, Rio de Janeiro (Santos Dumont), Recife, Fortaleza, entre outros.

Azul na Bahia – A companhia está presente em dez destinos baianos, sendo a maior operação da empresa em um único estado. As cidades servidas são: Salvador, Porto Seguro, Ilhéus, Vitória da Conquista, Paulo Afonso, Valença, Teixeira de Freitas, Feira de Santana, Barreiras e Lençóis. A Azul conta com mais de 30 voos diários na Bahia, sendo 16 apenas em Salvador – neste ano, o número de Clientes transportados no estado, entre embarques e desembarques, já supera um milhão.

Confira, a seguir, os detalhes da operação (horários locais):

Origem Saída Destino Chegada Frequência Vitória da Conquista 10h20 Salvador 11h25 Segunda a sábado Salvador 15h35 Vitória da Conquista 16h45 Domingo a sexta

Regra Tarifa: *Tarifas válidas por trecho (ida ou volta). Promoção válida somente para voos diretos operados pela Azul. Reservas são obrigatórias, as quais devem ser realizadas no período 04/10 a 11/10/2016, com antecedência mínima de 28 dias à partida do voo e viagens realizadas preferencialmente às terças, quartas ou sábados. Tarifas sujeitas às regras tarifárias e disponibilidade de assentos. Disponibilidade mínima de 10 assentos no valor promocional por trecho (origem/destino) publicado, considerando a totalidade de voos no período da promoção. Tarifas estão sujeitas a alterações sem prévio aviso. Tarifas não aplicáveis nos seguintes períodos: 11/11 a 12/11/2016; 15/11 a 16/11/2016; 16/12/2016 a 06/02/2017.

Regra Pontos: **Pontuação válida por trecho (ida ou volta). Promoção válida somente para voos diretos operados pela Azul. Reservas são obrigatórias, as quais devem ser realizadas no período de 04/10 a 11/10/2016 com antecedência mínima de 28 dias à partida do voo, e viagens realizadas preferencialmente às terças, quartas ou sábados. Pontuação sujeita às regras tarifárias e disponibilidade de assentos. Disponibilidade mínima de 10 assentos na pontuação promocional por trecho (origem/destino) publicado, considerando a totalidade de voos no período da promoção. Tarifas estão sujeitas a alterações sem prévio aviso. Pontuação não aplicável nos seguintes períodos: 11/11 a 12/11/2016; 15/11 a 16/11/2016; 16/12/2016 a 06/02/2017.

Sobre a Azul

A Azul Linhas Aéreas Brasileiras é a companhia aérea com o maior número de destinos servidos no país. A empresa detém uma frota de 125 aeronaves, mais de 10.000 funcionários, um número superior a 800 voos diários, mais de 100 destinos servidos e um terço do total de decolagens do país. A qualidade de seus serviços já foi atestada por inúmeros prêmios, nacionais e internacionais. Em 2016, foi reconhecida como a empresa aérea low-cost mais pontual do mundo pela Official Airline Guide (OAG). Também este ano, foi eleita pela sexta vez consecutiva pela Skytrax World Airline Awards como “Melhor companhia aérea low-cost da América do Sul”, e, pela primeira vez, como melhor equipe de atendimento ao Cliente da América do Sul. A Azul também foi considerada a melhor empresa aérea do mundo em gestão pela Airline Strategy Awards. Em 2014, a Azul foi reconhecida como melhor aérea low-cost do mundo pela CAPA – Centre for Aviation. Saiba mais em www.voeazul.com.br.