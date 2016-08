Workshop de Marketing UESB

No dia 13 de setembro, o Colegiado de Administração promoverá o “Workshop de Marketing: do management aos estudos críticos”, no campus de Vitória da Conquista. Como forma de promover um espaço de reflexão e debate sobre o desenvolvimento teórico e prático do marketing, o evento busca reunir estudantes, professores e pesquisadores de Administração e Comunicação Social, bem como profissionais da área de Marketing. Dialogando academia, mercado e sociedade, o evento acontece das 14 às 22 horas, no Auditório 2 do Módulo Antônio Luís Santos (Luisão). Serão cinco painéis temáticos, além de momentos para planos de marketing e estudos de casos, tudo com foco nos estudos críticos da área. As inscrições são limitadas em 100 vagas, e os interessados deverão se inscrever aqui. O evento emitirá certificado de participação para aqueles que participarem de todas as atividades. A ação faz parte da disciplina Administração Mercadológica e do Observatório de Marketing. Para mais informações, acesse o site do Workshop ou entre em contato com o Colegiado do curso pelo e-mail cadm.uesb@gmail.com ou pelo telefone (77) 3424-8668. Assessoria de Comunicação