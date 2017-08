​ FIB aposta em inovação: design do Palco Principal brincou com formas geométricas

Depois de 12 edições do Festival de Inverno Bahia com o posicionamento dos espaços principais em suas localizações originais, este ano a organização do evento decidiu apostar numa repaginação. E funcionou! O carro-chefe dessa mudança estrutural é, sem dúvida, o Palco Principal, imagem mais simbólica de todo Festival de Inverno e um dos assuntos mais comentados dessa edição, espaço que comporta os artistas nacionais na grade do evento.

A inspiração primeira no design do Palco Principal é sempre a característica que remete Vitória da Conquista a todo o estado da Bahia: o inverno. Desenhado com traços abstratos e revestido com metalon e lona, o palco cria movimentos de luz e cor, visíveis até para quem está do lado de fora do Parque Teopompo de Almeida. Em função do design, há quem note o fractal nas estruturas geométricas, lembrando origamis, há quem veja o tribal nos traços ou, ainda, quem remeta ao futurismo em seu incrível visual.

Um projeto especial de iluminação garante um jogo de luzes e cores – a base é o branco glacial, passando pelo azul invernal e o rosa mais quente. Segundo Giuseppe Mazzoni, arquiteto que assina o design do Palco Principal, representante de uma equipe da GMF Arquitetos, a ideia da estrutura é sempre ressaltar o caráter singular do Festival de Inverno Bahia, que ombreia com grandes eventos nacionais e até lembra festivais europeus. “É um evento lindo, especial, com uma qualidade técnica e visual constantemente elogiada. E mais: é um evento que valoriza a arquitetura do parque e trabalha com profissionais e produção locais”, disse o arquiteto.

Nesta edição, toda a configuração da festa foi repaginada. “Com a mudança de posição do Palco Principal e dos camarotes, tudo ficou mais limpo e espaçoso. O Palco Principal, por exemplo, cresceu de 20 a 30% em relação a edições anteriores. Tudo isso nos dá a possibilidade de continuar expandindo o Festival”, completou. O profissional ainda destacou: “Foi um processo muito bem pensado, em que todos os detalhes foram observados, desde o nivelamento e a dimensão dos espaços até o alcance do som para não incomodar a vizinhança”.

A produção do Festival de Inverno Bahia é assinada pela Icontent, empresa de entretenimento da Rede Bahia, em parceria com a TV Sudoeste.

Por Luciana Oliveira | Marco Antonio