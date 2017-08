​FIB 2017: com 2º lote esgotado, ingressos têm novos valores

O Festival de Inverno Bahia 2017 está pertinho, acontece nesta sexta, sábado e domingo, dias 25, 26 e 27 de agosto no Parque de Exposições Teopompo de Almeida, em Vitória da Conquista. A uma semana de sua realização, com o 2º lote esgotado, os ingressos para essa edição da festa sofreram alteração neste domingo, 20. O valor do ingresso individual pista inteira custa agora R$ 120,00. Já o passaporte para o Camarote Ballantine’s (Vip), válido para os três dias do evento, sai por R$ 394,00 e o ingresso individual para o Camarote Open Prime Oi varia de R$ 260,00 a R$ 290,00.

As entradas podem ser adquiridas pelo site www.eventim.com.br e nos espaços físicos: em Conquista, na Loja Oficial (Shopping Conquista Sul), na Loja Taco (Av. Olívia Flores), e no Point do Ingresso (Centro); em Feira de Santana, na Central Mix; e em Salvador, nos Balcões Ticketmix. A compra de ingressos nas lojas físicas pode ser feita no cartão Hipercard.

Música para todos os estilos – Na sexta-feira, 25, os shows são de Tiago Iorc, Skank e Ivete Sangalo; no sábado, 26, teve alteração na ordem de apresentação, mas com todas as atrações garantidas: Humberto Gessinger, O Rappa, Jota Quest e Raimundos; e no domingo, 27, a última noite do FIB traz para o público Caetano Veloso, Anitta e Matheus & Kauan.

Além do Palco Principal, o festival conta com os espaços Barracão Universitário OPÇÃO e Arena Eletro Rock, onde vai rolar muito rock, eletrônico, forró, arrocha, sertanejo e outros estilos que prometem espantar o frio e garantir a animação a noite inteira.

Valores individuais – 3º Lote

A produção do Festival de Inverno Bahia é assinada pela Icontent, empresa de entretenimento da Rede Bahia, em parceria com a TV Sudoeste, tem patrocínio master do Governo do Estado da Bahia e da Fainor e apoio da Itaipava, Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista, Shopping Conquista Sul, Consultant IT, Henet, Diamantina, Wizard, Colégio Opção, Unopar, Ballantine’s e Oi. Esses quatro últimos, respectivamente, assinam o Barracão Universitário OPÇÃO, a Arena Eletro-Rock UNOPAR, o Camarote Ballantine’s (Vip) e o Camarote Open Prime Oi.

Pela classificação atualizada, menores de 12 a 14 anos podem entrar, desde que acompanhados de pais ou responsáveis; maiores de 14 anos podem participar do evento desacompanhados. Menores de 12 anos não podem entrar no evento.

Os funcionários públicos e professores, das redes federal, estadual ou municipal, têm direito a 40% de desconto na compra de ingresso pista inteira individual ou de passaporte pista inteira individual, e que podem ainda ser parcelados em 6x.

Cada servidor e cada professor só poderá adquirir apenas um ingresso (pista inteira ou passaporte pista inteira) e é necessária a comprovação da condição, que pode ser feita por meio de crachá ou contracheque e documento original com foto. A venda dos ingressos com desconto é feita exclusivamente na Loja Oficial do Shopping Conquista Sul.

Vendas – Vitória da Conquista: Loja Oficial, Shopping Conquista Sul; Loja Taco, Av. Olívia Flores; Point do Ingresso, Centro – Salvador: Balcões Ticketmix – Feira de Santana: Central Mix – Internet: www.eventim.com.br Informações para compra Condições de pagamento: dinheiro, cartão de débito e/ou crédito. Ingressos individuais e/ou passaportes: 6x nos cartões

Meia-entrada: Além de estudantes, outros segmentos têm direito à meia-entrada, segundo a lei 12.933/2013. Em ambos os casos, é obrigatória a apresentação de documentos comprobatórios. Mais informações, acesse a legislação: https://goo.gl/sT6RPS

Ou acesse aqui: https://goo.gl/ouJMlS

*Grade sujeita a alterações.

Luciana Oliveira | Marco Antonio

Agência vOceve Multicomunicação / Assessoria de Imprensa Festival de Inverno Bahia

(77) 9132-0316 (TIM | Whatsapp) / (77) 99949-6172 (VIVO)

facebook.com/voceve.comunicacao