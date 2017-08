Continuam abertas as inscrições para seminário EduComunicação

Nesta sexta-feira, 25 de agosto, professores da Educação Básica de todo o sudoeste da Bahia podem participar do 2º Seminário EduComunicação: novos rumos de ver, novas formas de fazer Educação Ambiental. A iniciativa é da Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista, em parceria com o Ministério Público do Estado da Bahia e o Governo do Estado.