ACM Neto em Vitória da Conquista: nesta sexta, 11

Acontece na próxima sexta, 11, às 19h, Sessão Solene na Câmara Municipal de Vitória da Conquista para entrega do título de Cidadão Conquistense à ACM Neto, atual prefeito de Salvador. A proposta é do vereador Álvaro Pithon, que fez a indicação na edição 2015 do título. Na época, o homenageado não pôde participar da solenidade de entrega em decorrência de compromissos da função de prefeito da capital do estado. A homenagem concedida pela Câmara Municipal de Vitória da Conquista está prevista em seu Regimento Interno.

Homenageado – Antônio Carlos Peixoto de Magalhães Neto, popularmente conhecido como ACM Neto, é formado em Direito pela Universidade Federal da Bahia (UFBA). Antes de assumir o primeiro mandato de deputado federal, em 2003, ACM Neto foi assessor da Secretaria de Educação da Bahia entre 1999 e 2002, na gestão do falecido Eraldo Tinoco. Filiado ao Democratas (DEM), antigo PFL, desde 1997, tendo ocupado espaços importantes no movimento jovem do partido. Ele participou de movimentos em grêmios estudantis e de campanhas políticas ao lado do avô, o falecido senador Antônio Carlos Magalhães, e do tio, Luís Eduardo Magalhães.

Em 2002, ACM Neto foi eleito para o primeiro mandato de deputado federal. Desde então, passou a lutar por melhorias para Vitória da Conquista, como a implantação do Programa Viver Melhor que beneficiou moradores do bairro Pedrinhas, implantação do Colégio da Polícia Militar, da extensão da rede de esgoto e água para a zona leste entre outras coisas.

Em seu segundo mandato ACM Neto passou a ter um olhar ainda mais especial pelo nosso município, com a destinação de emendas para pavimentação asfáltica de diversas ruas da cidade. Travou, na legislatura 2007-2010, também uma grande luta para a construção do novo aeroporto no município. Durante esse período, Neto também destinou recursos para a ACIDE.

No ano de 2010, foi mais uma vez eleito deputado federal e alocou recursos para a reforma do “Murilinho”, no bairro Guarani, e mais R$ 550 mil para pavimentação asfáltica de ruas do Alto Maron, bairro Brasil, Guarani e Nossa Senhora Aparecida, beneficiando assim milhares de pessoas. Foi líder do Democratas três vezes, vice-presidente e corregedor da Câmara Federal.

Em 2012, assumiu a prefeitura de Salvador com a tarefa de enfrentar os problemas urgentes e emergenciais e resgatar a capacidade de planejamento do município para o futuro. Em 2014, é reeleito para governar a capital baiana.