Advogados tem atendimento diferenciado no BB Conquista

OAB Conquista e Banco do Brasil testam sistema para otimizar saque de alvarás na cidade

Representantes da OAB e do Banco do Brasil estiveram reunidos na agência 0188 realizando um estudo para implementação de sistema próprio que poupará o tempo dos advogados(as) durante o processo de recebimento de alvarás, evitando perda de tempo em filas, valendo salientar que o sistema que hoje vigora continuará em funcionamento.

Como funcionará o novo procedimento: O(a) Advogado(a), por si ou por qualquer pessoa autorizada (secretária por exemplo), poderá protocolar o FORMULÁRIO [1] para crédito em conta ou saques em espécie 1 (uma) hora antes do horário de funcionamento da agência [2].

Na hipótese do crédito em conta, o valor será depositado na conta indicada [3] no formulário em até 24 horas. Isso representa um avanço, já que a Resolução do TJ/BA estabelece um prazo de até 48h para tal depósito.

Na hipótese de saque em espécie, o atendimento será feito através de emissão de senha com horário marcado gerada pelo aplicativo [4] do Banco do Brasil.

Para que seja gerada a senha temos a seguintes opções: Advogado(a) que possui conta no Banco do Brasil (qualquer agência) – Basta baixar o aplicativo do Banco, entrar com o cadastro de sua conta e acessar o campo “Emissão de Senha”;

Advogado não cliente do Banco do Brasil – Basta requerer a OAB através do WhatsApp (77) 99956-5342 ou pelo telefone (77) 3424-2158 a emissão da senha;

Advogado não cliente do Banco do Brasil que queira ele próprio emitir a senha – Basta baixar o aplicativo e abrir uma conta fácil gratuita que não tem custo, sem qualquer cobrança de tarifa, e emitir a senha através dessa conta. Saiba os requisitos e como abrir uma conta fácil [5].

Confira os benefícios esperados com o novo sistema:

Rosemário Pereira, Gerente Geral do BB, explica que “o pagamento de alvarás em espécie, por segurança do próprio sistema do banco, somente é feito com procedimento passando por dois caixas, caso contrário o sistema não faz o pagamento. Assim, com o protocolo antes da abertura da agência, esse tempo que o advogado aguarda a tramitação dos documentos etc. é poupado, já que ele não precisa ir pessoalmente ao banco, e, de igual modo, quando ele efetivamente precisa ir ao banco ele já tem acesso diretamente ao caixa pagador com o horário previsto na senha eletrônica emitida”.



Ubirajara Ávila (foto do Blog do Anderson), Presidente da OAB, salienta que “o grande problema que os advogados enfrentam é a perda de horas e horas nas filas, sem qualquer previsão de atendimento. Com o agendamento através da senha eletrônica, o advogado somente precisará ir sozinho ou acompanhado com seu cliente no momento certo, inclusive não perderá tempo com a conferência dos documentos etc., já que já vai chegar para assinar e receber o valor”.

Sara Ribeiro, funcionária do BB, expõe que “o Advogado conquistense está sendo beneficiado, pois conforme Resolução do Tribunal de Justiça, o crédito deve ser feito em até 48h, contudo a agência 0188 do Banco do Brasil estará fazendo está operação em poucas horas após do atendimento. Destaca ainda que as senhas para atendimento presencial são emitidas pelo celular, no aplicativo do banco, sendo que a opção permite que os advogados retirem a senha de casa, do escritório ou qualquer outro local e recebam a estimativa para o atendimento na agência, pois após a emissão de senha, imediatamente se visualiza o horário previsto para seu atendimento”.

Thiago Prates, vice-presidente da Comissão de Prerrogativas, afirma que “o advogado poupa todo seu tempo, pois o protocolo da ficha, além de ser feito antes da abertura da agência, o que já é uma grande conquista da OAB, pode ser feito por qualquer pessoa por ele autorizada”.

Orlando Damasceno, caixa do BB, acredita que “o sistema vai operar perfeitamente, salientando, no entanto, que o sistema que já existe ainda continuará funcionando perfeitamente, sendo também opção do advogado passar pelo antigo procedimento”;

Vale lembrar que inicialmente o sistema proposto pela OAB Vitória da Conquista funcionará em regime de teste, sendo que após esse período o Banco e OAB verificarão se haverá implementação definitiva do sistema a depender da resposta dos advogados na prática.

Registre-se que o procedimento do crédito em conta é mais seguro, já que além do sistema funcionar a contento, o advogado não precisa sair com dinheiro em espécie do Banco.

[1] A ficha está disponível no link: https://drive.google.com/file/d/0B6IiYJvct2iSNGdNNUI5XzhKV1E/view?usp=sharing

[2] O protocolo será feito através do posto de atendimento na agência;

[3] Vale lembrar que o crédito somente é feito na conta de um dos beneficiários expressamente constantes no alvará, que pode ser inclusive uma pessoa jurídica;

[4] Saiba como baixar o aplicativo e utilizá-lo no http://www.bb.com.br/portalbb/page118,3360,3367,1,0,1,0.bb?codigoNoticia=54024

[5] Link: http://www.bb.com.br/pbb/pagina-inicial/voce/produtos-e-servicos/contas/conta-facil#/ A Conta Fácil é oferecida às pessoas físicas que não possuem contas ativas no Banco. Na tela inicial do aplicativo, o cliente selecionará “Quero abrir uma conta” e, com alguns cliques, terá a conta aberta rapidamente. Bastará preencher os dados pessoais, cadastrar a senha, escolher a agência de relacionamento e a conta já estará apta para a emissão de senhas de atendimento e movimentação. A Conta Fácil é Gratuita, sem cobrança de tarifas.