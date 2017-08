Agência Gente vence novamente o Premio Profissionais do Ano

A agência de publicidade Gente Propaganda, que atende à FAINOR, acaba de vencer o prêmio nacional Profissionais do Ano, da Rede Globo. A campanha “Dengue”, idealizada para a Faculdade, é o segundo Profissionais do Ano conquistado pela agência.

O prêmio destaca os trabalhos mais interessantes do ponto de vista publicitário em todo o país, incentivando a criatividade dos profissionais da propaganda. Para concorrer, a agência inscreve um trabalho criado por ela para o cliente – no caso a FAINOR – e veiculado na televisão.

A campanha vencedora usa linguagem simples e direta para alertar sobre os riscos da dengue e para ações de prevenção ao mosquito aedes aegypti. A FAINOR aprovou a criação da Gente Propaganda, já que a conscientização sobre a Dengue é um dever de todos e pode salvar vidas.

Com o reconhecimento em nível nacional, a FAINOR se orgulha do sucesso da empresa parceira, não só pela abrangência social do tema da campanha, mas também por incentivar o reconhecimento da competência e do talento dos profissionais conquistenses.