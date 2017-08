Ajude a administrar Vitória da Conquista

Plano Plurianual quer participação popular: Carta do Futuro

Com a Carta do Futuro, você ajuda a construir a Conquista dos próximos 4 anos

A Prefeitura Municipal quer ouvir você antes de elaborar o Plano Plurianual (PPA) de Vitória da Conquista. Por isso, está sendo lançada a Carta do Futuro – um questionário online no qual a população pode apontar as necessidades mais latentes da cidade e expressar sugestões de mudanças. A iniciativa, pioneira no município, é mais uma ferramenta pensada pelo Governo Mais Perto de Você para ouvir os cidadãos e desenvolver uma administração adequada aos seus anseios.

Por meio da Carta do Futuro, você pode opinar sobre as áreas de trabalho; desenvolvimento econômico; educação; saúde; mobilidade; infraestrutura; meio ambiente; desenvolvimento social; segurança; agricultura; cultura, turismo e esportes. Cada questionário dá espaço para o cidadão responder a três desses quesitos de uma vez. Mas é possível opinar sobre todas as áreas, basta preencher novos formulários.

O questionário online já está disponível no site da Prefeitura. Os formulários estarão disponíveis até o dia 18 de agosto. Após isso, o resultado será apurado pela Prefeitura Municipal, que, em parceria com a Fundação Dom Cabral, irá elaborar o PPA. Então, o documento seguirá para avaliação e votação na Câmara Municipal de Vitória da Conquista.

Entenda o PPA – O Plano Plurianual (PPA) deve ser elaborado a cada quatro anos por todas as entidades da federação – Governo Federal, Estados e Município. O documento, que passa pela aprovação do Poder Legislativo, consiste em um planejamento estratégico, com metas e diretrizes que devem ser seguidas pelo ente durante o quadriênio. O PPA também está vinculado à Lei de Diretrizes Orçamentárias – o município, por exemplo, não pode incluir em seu orçamento algo que não esteja previsto no Plano.

Link do formulário: http://pesquisa.pmvc.ba.gov.br/