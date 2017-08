Barracão Universitário do Festival de Inverno Bahia

Um espaço para dançar coladinho e curtir muito forró, sertanejo, arrocha e outros estilos que não deixam ninguém parado no Festival de Inverno Bahia. O Barracão Universitário OPÇÃO é aquele espaço da festa que todo mundo já arriscou uns passinhos, nem que fosse para se misturar e espantar o frio. Ao longo das edições, ganhou o coração do público, especialmente os forrozeiros apaixonados, sendo sua grade sempre muito aguardada. Este ano, o Barracão mantém a tradição e vai levar ao público uma mistura de ritmos que se encontra no romantismo e na pegada pra dançar a dois, sempre coladinhos. O FIB 2017 acontece nos dias 25, 26 e 27 de agosto no Parque de Exposições Teopompo de Almeida, em Vitória da Conquista.

Na sexta, 25, sobem ao palco do Barracão Universitário OPÇÃO Forró Chegança, Entre Um Gole e Outro, Xamego Proibido e Dan Valente. O destaque é para o cantor sertanejo Dan Valente que vem investindo numa proposta jovem e cheia de influências rítmicas. O artista é presença garantida em diversas casas de shows de Salvador e em festas do interior da Bahia. Dan já lançou três discos promocionais e também um CD gravado em estúdio. “Escapadinha”, “Segredinho” e “Não Fico com Ex” estão entre as faixas que ficaram conhecidas em sua voz. Recentemente, o cantor gravou seu primeiro DVD, Janelas, e tem investido na faixa “Você Deixa?”.

Já na noite do dia 26, sábado, é a vez da banda Pra Casar, formada pelos artistas Victor Ávila e Lucas Bressy. A banda, que nasceu em Salvador, mistura arrocha e música sertaneja de um jeito animado. Segundo os próprios músicos, seu som não tem nada de choro, dor de cotovelo ou lamentação: na festa de Victor Ávila e Lucas Bressy só rola alegria. Pra Casar conta com 1 EP, 5 CDs e 1 DVD gravados e trabalhos recheados de músicas autorais, dentre elas os hits “Triste Alegre”, sucesso em todo o Brasil, “Não Quero Compromisso”, “Cantada Engraçada” e a mais nova aposta do grupo intitulada “Casa de Fazer Amor”. Além das autorais, o repertório do show inclui hits de artistas como Jorge & Mateus, Marília Mendonça, Maiara & Maraisa e até mesmo ícones do pop rock, como U2, Nirvana e Coldplay. Na mesma noite também se apresentam Forró do Karoá, Fulor do Cangaço, Erlan e Bruno Magalhães.

No último dia de festival, 27, a animação no Barracão Universitário OPÇÃO fica por conta de Marcos Belchote, Robertinha, Bruno Brasil e Rode Torres. Outro expoente do sertanejo baiano promete não deixar ninguém parado. Rode Torres, filho de Bom Jesus da Lapa, está nos palcos desde os 14 anos, tendo passado por banda de baile e grupos como Colher de Pau, Filomena Bagaceira e Seu Maxixe. Em carreira solo desde 2009, o artista traz para o FIB 2017 seu novo EP com oito singles, com destaque para “Agora Chora”, que tem a participação de Ivete Sangalo, além de outros sucessos de sua carreira e hits da atualidade.

Festival de todas as tribos: Nesta edição se apresentam no Palco Principal os artistas: Tiago Iorc, Skank e Ivete Sangalo na sexta, 25; já no sábado, 26, é a vez de Humberto Gessinger, Jota Quest, O Rappa e Raimundos; Caetano Veloso, Anitta e Matheus & Kauan fecham a festa no domingo, 27. A produção do Festival de Inverno Bahia é assinada pela Icontent, empresa de entretenimento da Rede Bahia, em parceria com a TV Sudoeste, tem patrocínio master da Fainor e apoio da Itaipava, Shopping Conquista Sul, Consultant IT, Henet, Diamantina, Wizard, Colégio Opção, Unopar, Ballantine’s e Oi. Esses quatro últimos, respectivamente, assinam o Barracão Universitário OPÇÃO, a Arena Eletro-Rock UNOPAR, o Camarote Ballantine’s (Vip) e o Camarote Open Prime Oi.

Valores individuais – 2º Lote

SERVIÇO

Festival de Inverno Bahia 2017

Quando: 25, 26 e 27 de agosto

Onde: Parque de Exposições Teopompo de Almeida, em Vitória da Conquista

Classificação: 12 a 14 anos, desde que acompanhado de pais ou responsáveis; maiores de 14 anos desacompanhados dos pais ou responsáveis; para a área open bar, somente maiores de 18 anos

Abertura dos portões: 19h na sexta e sábado; 18h no domingo

Grade Palco Principal: Tiago Iorc, Skank, Ivete Sangalo, Humberto Gessinger, Jota Quest, O Rappa, Raimundos, Caetano Veloso, Anitta, Matheus & Kauan*

Vendas – Vitória da Conquista: Loja Oficial, Shopping Conquista Sul; Loja Taco, Av. Olívia Flores; Point do Ingresso, Centro – Salvador: Balcões Ticketmix – Feira de Santana: Central Mix – Internet: www.eventim.com.br Informações para compra Condições de pagamento: dinheiro, cartão de débito e/ou crédito. Ingressos individuais e/ou passaportes: 6x nos cartões (exceto Hiper)

Meia-entrada: Além de estudantes, outros segmentos têm direito à meia-entrada, segundo a lei 12.933/2013. Em ambos os casos, é obrigatória a apresentação de documentos comprobatórios. Mais informações, acesse a legislação: https://goo.gl/sT6RPS

Ou acesse aqui: https://goo.gl/ouJMlS

*Grade sujeita a alterações.