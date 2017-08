Caetano, Anitta e  Matheus & Kauan no último dia da festa

Mais uma edição do Festival de Inverno Bahia (FIB) está chegando ao fim e o público já está com gostinho de quero mais. Na noite deste domingo, 27, no Parque de Exposições Teopompo de Almeida, encerram a festa os artistas Caetano Veloso, Anitta e Matheus & Kauan. O último dia mistura ritmos, estilos e momentos diferentes da música brasileira, demonstrando que o FIB é mesmo um palco da diversidade. O destaque fica para o fato de todos serem estreantes na festa.

Caetano traz para o festival um formato intimista, numa apresentação solo, acompanhado do seu violão. O artista, um dos motores do movimento Tropicalista, continua atual e uma referência para fãs de longa data e novos seguidores. Dona de números impressionantes nas redes sociais, Annita chega ao FIB com dois sucessos fresquinhos na bagagem: “Paradinha” e “Sua Cara” não param de bater recordes. Lançado há quase um mês, o clipe de “Sua Cara”, hit assinado pelo Major Lazer e que reúne Annita e Pabllo Vittar, já alcançou mais de 100 milhões de visualizações no YouTube. Annita, sem dúvidas, é um dos shows mais esperados do festival. A dupla Matheus & Kauan fecha a noite. Apesar de muito jovens, os dois são conhecidos pelo repertório de sucessos que já foram gravados por grandes artistas, como Jorge e Mateus, Luan Santana e Michel Teló. E é com esse repertório de hits que eles desembarcam em Conquista para fechar a 13ª edição do FIB.

Além das atrações do Palco Principal, o público pode conferir shows nos espaços alternativos do FIB. Na Arena Eletro Rock UNOPAR se apresentam Bia Novaes e Iracema Muller, Essencial Hit, DJ Tony e os DJs Trindade e Tom. Já no Barracão Universitário OPÇÃO, a animação fica por conta de Marcos Belchote, Robertinha, Bruno Brasil e Rode Torres.

A produção do Festival de Inverno Bahia é assinada pela Icontent, empresa de entretenimento da Rede Bahia, em parceria com a TV Sudoeste. Tem patrocínio master do Governo do Estado da Bahia e da Fainor e apoio da Itaipava, Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista, Shopping Conquista Sul, Consultant IT, He-Net, Diamantina, Wizard, Colégio Opção, Unopar, Ballantine’s e Oi. Esses quatro últimos, respectivamente, assinam o Barracão Universitário OPÇÃO, a Arena Eletro Rock UNOPAR, o Camarote Ballantine’s (Vip) e o Camarote Open Prime Oi.

