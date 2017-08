Comissão de Saúde da Câmara visita almoxarifado

A Comissão de Saúde e Assistência Social da Câmara Municipal de Vitória da Conquista (CMVC) iniciou a semana com uma visita ao Almoxarifado Central da Secretaria Municipal de Saúde. A visita aconteceu após queixas recebidas pela comissão. “O intuito dessa visita hoje foi verificar os fluxos de entrega de material e medicamentos para as unidades de saúde, tendo em vista que em algumas visitas que realizamos foi queixa das unidades de saúde o desabastecimento de medicamentos e insumos dificultando o trabalho das equipes”, explicou a presidente da comissão, a vereadora Viviane Sampaio (PT).

Durante a visita, os parlamentares foram informados que 80% dos medicamentos já foram comprados e estão no almoxarifado, sendo distribuídos para as unidades de saúde, sendo duas farmácias distritais e 39 pontos de distribuição de medicamentos entre unidades básicas de saúde e unidades especializadas, como Caps e outras unidades. “Nós estamos fazendo a solicitação de compras de acordo com a necessidade dos produtos. Hoje nós estamos com um estoque que estamos em falta de pouquíssimos produtos. Já foi solicitada a compra e estamos aguardando só o recebimento, mas material cirúrgico e material de limpeza nós estamos com estoque praticamente 100% para atendimento”, contou a coordenadora do Almoxarifado Central, Juliana Rios.

Segundo o coordenador da parte de medicamentos do Almoxarifado Central, um dos problemas enfrentados é a não entrega de medicamentos por parte dos fornecedores. “Atualmente a gente tem alguns problemas na aquisição, apesar de ter recurso em conta e recursos garantidos. A gente solicita a compra e o fornecedor que ganhou a licitação, apesar dos prazos já terem esgotado, não entrega o produto. Isso é um problema no Brasil todo”, justificou o coordenador.

Ele disse ver a atuação da Comissão com bons olhos e defendeu que a visita aconteça periodicamente. “Eu vejo isso com bons olhos e atualmente nós temos bons dados para apresentar a eles. Isso deve acontecer de maneira periódica e só vai tentar organizar ainda mais a nossa rede de saúde, que vem sofrendo diversos ataques, sobretudo do ponto de vista do financiamento, com a PEC que congelou os gastos em Saúde em 20 anos. Isso vai ter um grande impacto na Saúde”, disse ele.

Membro da Comissão de Saúde, o vereador Adinilson Pereira (PSB) avaliou a visita como positiva e apontou que o material em falta precisa chegar o mais rápido possível. “Como vereador, fiscalizador dos órgãos públicos, eu digo que essa visita é positiva. Dentro da expectativa que nós tivemos aqui a visita foi muito boa. O armazenamento do Almoxarifado Central está em 80% e esperamos que os medicamentos que estão faltando cheguem o mais rápido possível para que a população não fique em falta”, disse Adinilson Pereira.

Líder do Governo na Câmara, o vereador Luís Carlos Dudé (PTB) destacou a importância da atuação fiscalizadora dos parlamentares e da Comissão de Saúde. “Esse é um papel importante da Comissão de Saúde e da Câmara de Vereadores. É um trabalho importante. Esse é o papel do vereador, o papel de fiscalizador. A gente vê com bons olhos esse trabalho que está sendo feito, conhecendo a realidade daquilo tudo que está acontecendo diante do Almoxarifado Central da Secretaria Municipal de Saúde e levar até a comunidade tudo o que está sendo feito para a comunidade de Vitória da Conquista como um todo”.

Viviane Sampaio explicou que visitas como as que a Comissão tem feito às estruturas que envolvem os serviços de saúde pública do município são formas de acompanhar o andamento da cidade de perto e promover o contato entre a comissão e a atual gestão do Executivo Municipal. “Para a Comissão de Saúde é muito importante estar visitando in loco e tendo esse contato com a atual gestão”, disse ela.