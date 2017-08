Concurso público: servidores do TST em novembro

O certame será realizado pela Fundação Carlos Chagas (FCC), e as provas deverão ser realizadas em 19 de novembro de 2017. Ao todo, estão previstas 52 vagas, sendo:

3 – Analista Judiciário – Área Administrativa

3 – Analista Judiciário – Área Judiciária

1 – Analista Judiciário – Área Apoio Especializado – Especialidade Análise de Sistemas

1 – Analista Judiciário – Área Apoio Especializado – Especialidade Contabilidade

1 – Analista Judiciário – Área Apoio Especializado – Especialidade Suporte em Tecnologia da Informação

2 – Analista Judiciário – Área Apoio Especializado – Especialidade Taquigrafia

22 – Técnico Judiciário – Área Administrativa

2 – Técnico Judiciário – Área Administrativa – Especialidade Segurança Judiciária

17 – Técnico Judiciário – Área Administrativa – Especialidade Programação

A quantidade de vagas corresponde ao número de cargos vagos atualmente, passíveis de provimento. A definição observou os limites de gastos públicos previstos na Emenda Constitucional nº 95/2016.

Mais detalhes do concurso serão divulgados assim que o edital for publicado no Diário Oficial da União, o que deve ocorrer na próxima semana.

(SECOM/TST)