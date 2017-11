Conservatório Municipal abre inscrições para Coral Adulto

O Conservatório Municipal de Vitória da Conquista abre inscrições, nesta quarta-feira, dia 02 de agosto, para formação do Coral Adulto. Para participar, é preciso ter mais de 16 anos e ter disponibilidade para participar dos ensaios, além das apresentações.

Os interessados devem se inscrever no próprio Conservatório, localizado no Centro Glauber Rocha (Av. Brumado, bairro Brasil). Não há cobrança de taxa, basta preencher o formulário disponível no próprio local.

Os ensaios do Coral Adulto acontecem todas as quarta-feiras, das 18h30 às 20h, na sala de evento do Conservatório. As aulas contarão com a regência da musicista convidada, Bruna Garófalo, e do instrumentista Marcos Brito.

Para outras informações, ligue (77) 3422-8144 ou entre em contato pelo e-mail conservatoriommvc@gmail.com. Texto Ascom PMVC. Foto: arquivo PMVC