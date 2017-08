Contas de energia exibem convocação ao recadastramento biométrico

Divulgação por meio das faturas é fruto de parceria assinada entre o TRE da Bahia e a Coelba

O Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA) ganhou um grande reforço para a divulgação do recadastramento biométrico no estado. A partir deste mês de agosto as contas dos clientes Coelba passam a exibir mensagem de convocação dos eleitores para realização do procedimento. A ação foi possibilitada por meio de um termo de parceria e cooperação técnica, assinado entre a Justiça Eleitoral baiana e a concessionária no último mês de junho.

A proposta é levar ainda mais informação sobre a biometria aos eleitores das cidades em que a revisão eleitoral está em fase obrigatória (confira lista). Na mensagem, os clientes Coelba são alertados quanto às implicações previstas para aqueles que não realizarem o procedimento dentro do prazo estabelecido pelos cartórios eleitorais.

Os eleitores que não atenderem ao chamado terão o título eleitoral cancelado e, por consequência, poderão enfrentar dificuldades para emissão e manutenção de passaporte, realizar matrícula em instituição de ensino superior, tomar posse em cargo público, receber aposentadoria ou pensão paga pelo Governo Federal e/ou cadastrar-se no programa Bolsa Família.

Conforme meta estabelecida pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), 3 milhões de eleitores devem ser biometrizados na Bahia, apenas neste ano de 2017. De janeiro até esta quarta-feira (9/8), os cartórios e postos de atendimento da Justiça Eleitoral no estado recadastraram 1.196.216 cidadãos, o que corresponde a 39,87% do número a ser alcançado. A intenção é realizar a revisão biométrica de, pelo menos, outros 1.803.784 eleitores até o próximo dia 19 de dezembro.