Curso sobre como evitar problemas trabalhistas

Quais são os riscos trabalhistas na admissão, na vigência do contrato e na rescisão do contrato? Como gerir conflitos trabalhistas? Que ações a indústria deve adotar para a competitividade. Estas são alguns dos temas do curso Como evitar problemas trabalhistas?, que será realizado em Vitória da Conquista, dia 29 de agosto, no auditório do SESI, na Avenida Flores, nº 3900, bairro Universidade.

O curso é uma realização da Federação das Indústrias do Estado da Bahia (FIEB), por meio da Gerência de Relações Sindicais, e tem como público-alvo empresários e representantes de empresas industriais, gerentes e líderes sindicais, gestores de recursos humanos da indústria de Vitória da Conquista e região.

O curso terá como facilitador André Luiz Dias de Araújo, advogado trabalhista e gestor de recursos humanos e sócio da Lex Trabalhista, escritório especializado em assessoria jurídica trabalhista. Ele vai abordar as normas e procedimentos que uma empresa deve observar, desde a admissão de empregados até a rescisão de contratos de trabalho, para evitar problemas trabalhistas.

Para mais informações, entrar em contato pelo (71) 3343-1479 ou pelo emailcapacitacaosindical@fieb.org.br.

SERVIÇO:

O QUE: Como evitar problemas trabalhistas?

QUANDO: 29 de agosto, das 8h às 18h

ONDE: Auditório do SESI: Avenida Flores, nº 3900, Universidade (sentido UESB), Vitória da Conquista.