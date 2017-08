Energia em alta no Festival de Inverno Bahia

Humberto Gessinger, Jota Quest, O Rappa e Raimundos agitam segunda noite do FIB neste sábado



A energia continua em alta no segundo dia de Festival de Inverno Bahia (FIB). Neste sábado, 26, o público vai aquecer o frio com uma noite dedicada ao pop rock. Sobem ao palco os artistas Humberto Gessinger, Jota Quest, O Rappa e Raimundos. A ordem de apresentações retomou à sua disposição inicial, com O Rappa sendo a terceira atração da noite. O FIB acontece até amanhã, 27, no Parque de Exposições Teopompo de Almeida, quando sobem ao palco Caetano Veloso, Anitta e Matheus & Kauan.

Além das atrações do Palco Principal, o público pode conferir shows nos espaços alternativos do FIB: Arena Eletro Rock UNOPAR e o Barracão Universitário OPÇÃO, que reúnem música eletrônica, rock, pop, MPB e outros estilos. Na Arena Eletro Rock, se apresentam Excalibur Rock Band, Dost, DJ Loro Vudu, Os Informais, DJ PX e DJ Rober. Já no Barracão Universitário, apresentam-se neste sábado Pra Casar, Forró do Karoá, Fulor do Cangaço, Erlan e Bruno Magalhães. As apresentações nos espaços alternativos acontecem entre um show e outro do palco principal.

A produção do Festival de Inverno Bahia é assinada pela Icontent, empresa de entretenimento da Rede Bahia, em parceria com a TV Sudoeste, tem patrocínio master do Governo do Estado da Bahia e da Fainor e apoio da Itaipava, Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista, Shopping Conquista Sul, Consultant IT, Henet, Diamantina, Wizard, Colégio Opção, Unopar, Ballantine’s e Oi. Esses quatro últimos, respectivamente, assinam o Barracão Universitário OPÇÃO, a Arena Eletro Rock UNOPAR, o Camarote Ballantine’s (Vip) e o Camarote Open Prime Oi.

Luciana Oliveira | Marco Antonio

Agência vOceve Multicomunicação / Assessoria de Imprensa Festival de Inverno Bahia

(77) 9132-0316 (TIM | Whatsapp) / (77) 99949-6172 (VIVO)

facebook.com/voceve.comunicacao