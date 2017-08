Equipe de Vitória da Conquista representa a Bahia

Com apenas um ano e cinco meses de fundação, o time de futsal CTAF- Conquista está entre os 12 melhores do país na categoria sub-17. Nesse período, o CTAF ganhou o Campeonato Baiano sub-17 e sub-20, além do campeonato municipal, conquistando o direito de representar o estado no V Campeonato Brasileiro de Seleções de Futsal – Sub 17 Masculino, realizado pela Confederação Brasileira de Futsal (CBFS) entre 3 e 9 setembro, em Uberlândia-MG.

“Tivemos o privilégio de ser a única equipe que venceu os campeonatos sub-17 e sub-20 no mesmo ano e serei o primeiro treinador conquistense a comandar a seleção baiana na maior competição de futsal do país”, diz com orgulho o técnico e fundador do CTAF, Alex Costa. A partir de um projeto social, realizado no Estádio Municipal Edvaldo Flores com o apoio da Prefeitura de Vitória da Conquista, a equipe foi montada em março do ano passado.

Para chegar bem na competição nacional, o time tem se preparado no Ginásio de Esportes Raul Ferraz. No último sábado, 5, o CTAF realizou um amistoso com o Juventude Futsal Clube, vencendo a partida por 5 a 2.

“Nos finais de semana, Vitória da Conquista está se transformando na capital do futsal baiano sub-17. Pela primeira vez a cidade representa seu estado na elite do futsal brasileiro. Tudo isso graças a união dos poderes públicos e privados, a exemplo da Prefeitura, Fainor e Sudesb”, comenta Alex.

Por representar a Bahia, além dos jogadores conquistenses que são a base da equipe, o time foi reforçado com atletas de Eunápolis, Iguaí, Itabuna, Maiquinique e Salvador. “Para o treinamento intensivo nos finais de semana, montamos uma estrutura de alojamento para receber esses garotos de fora. A Prefeitura está apoiando o CTAF com o espaço e a sua hospedagem no campeonato”, declara o coordenador municipal de Esporte, Jaldo Mendes.

