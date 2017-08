Estudantes de Conquista recebem Menção Honrosa

Projetos de estudantes do Centro Juvenil de Conquista recebem Menção Honrosa na SBPC

Estudantes e professores do Centro Juvenil de Ciência e Cultura de Vitória da Conquista estão fazendo história. É que saiu a lista de premiação de trabalhos submetidos à 69ª Reunião Anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC), realizada em julho na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), em Belo Horizonte. Os dois artigos selecionados receberam MENÇÃO HONROSA em reconhecimento ao mérito do trabalho e ao conjunto de dados apresentados.

Os projetos que receberam os certificados de MENÇÃO HONROSA foram: Jogo Choices e Robótica Educacional. Choices é um jogo digital sobre hábitos alimentares saudáveis e a importância da prática de atividade física na adolescência. Já o trabalho Robótica Educacional fala sobre as primeiras impressões durante a implantação do projeto no CJCC de Vitória da Conquista e o impacto na vida dos estudantes.

Os trabalhos de iniciação científica foram desenvolvidos durante os cursos dos Centros Juvenis CJCC – nas unidades da rede estadual, criadas pela Secretaria da Educação do Estado da Bahia com o intuito de diversificar e fortalecer o currículo estudantil da Educação Básica.

Mais sobre os Centros Juvenis

Os Centros Juvenis oferecem cursos e oficinas aos estudantes regularmente matriculados na rede estadual de ensino, que participam das atividades no turno contrário aos quais estão matriculados nas escolas estaduais. Os Centros Juvenis são espaços dedicados à educação complementar, ao lazer criativo, à interação social, ao conhecimento tecnológico, à ciência e a tantas outras formas de saber que ultrapassam o conhecimento convencional, ampliando o acesso da juventude baiana às temáticas contemporâneas. Oportunizam também que os estudantes descubram sua vocação profissional a partir das experiências vivenciadas. O Estado conta com Centros Juvenis em Salvador, Senhor do Bonfim, Itabuna, Barreiras e Vitória da Conquista.

Informações: http://nte20.educacao.ba.gov.br/?p=3945