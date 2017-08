Estudantes do Centro Juvenil de Conquista ganham Menção Honrosa

Estudantes da rede estadual matriculados nas oficinas do Centro Juvenil de Ciência e Cultura (CJCC) de Vitória da Conquista receberam Menção Honrosa na 69ª Reunião Anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC), realizada em julho, em Belo Horizonte. Os estudantes apresentaram os projetos Robótica Educacional e Choices e estão entre os 12 que receberam a honraria em todo o país. Os dois projetos, inclusive, estão entre os destaques da Secretaria da Educação do Estado na Campus Party, que começa, nesta quarta-feira, na Arena Fonte Nova, em Salvador.

O resultado foi divulgado pela organização da SBPC, na última segunda-feira, deixando os estudantes maravilhados. É o caso de Robson Oliveira, 17, 8ª série, do Colégio Estadual Rafael Spínola Neto e da oficina de Robótica do CJCC, que não esconde a alegria com a premiação. “Esta vitória tem um significado imensurável para nós, estudantes. Foi a melhor experiência que tive e vou levar para a vida toda. A oportunidade de estar lado a lado com estudantes universitários, professores mestres e doutores e ainda sermos reconhecidos nos deu mais motivação para continuar focado nos estudos e nos mostra que também somos capazes de alcançar o Ensino Superior”.

O colega Vinícius de Oliveira Jr., 17, 8ª série da mesma unidade escolar e também aluno da oficina de Robótica está radiante. “Foi uma experiência gratificante. Ganhar esta Menção Honrosa por um projeto protagonizado por nós, estudantes da rede estadual, me fez atentar para o fato de que os estudos podem nos levar bem longe e que os esforços valem a pena. Percebi, ainda, que participar das oficinas do CJCC melhorou o meu rendimento escolar e, sobretudo, me fez compreender melhor, na prática, uma série de conteúdos que vi na teoria, como cálculo de distância e da resistência do ar, em Física”.

Um dos participantes do projeto Choices, o estudante Luís Jonas Borges, 17, do Instituto de Educação Euclides Dantas, também está feliz com o reconhecimento do trabalho. “Para mim foi uma surpresa termos ganhado uma Menção Honrosa na SPBC, não esperava. Estou muito feliz, porque é uma motivação para que continue pesquisando. Isto vai ajudar no meu futuro profissional, principalmente porque pretendo fazer Engenharia ou Ciência da Computação”.

A professora-orientadora do projeto Choices, Elmara Souza, comenta sobre a premiação. “Foi inusitado um projeto da Educação Básica estar em um ambiente onde prevalece a participação de estudantes do Ensino Superior, pesquisadores e professores mestre e doutores. A aprovação do nosso artigo em meio a outros 1.280 inscritos em um evento nacional do porte da SBPC foi uma vitória muito grande para a Educação Básica, para a comunidade escolar, para o CJCC e para a Secretaria da Educação pelo investimento feito. Nossos alunos mostraram, mais uma vez, que são capazes”, ressalta.

Projetos honrados

Choices é um jogo interdisciplinar de cartas digitais sobre hábitos alimentares saudáveis, que proporciona uma ação educativa capaz de despertar nos estudantes a consciência para o cuidado com a saúde, levando-se em conta que mais de 30% dos adolescentes brasileiros estão obesos ou com sobrepeso, fruto da má alimentação e do sedentarismo. Já o projeto de Robótica Educacional oferece a possibilidade de realização, por exemplo, de uma programação com a placa de arduíno (plataforma de hardware e software, criada para auxiliar no ensino de eletrônica), visando ampliar o acesso de jovens a novas experiências educativas. O foco é o estudo do aplicativo da Robótica para o desenvolvimento de diferentes habilidades, como o trabalho colaborativo, o raciocínio lógico e a criatividade.

“Ensinamos Robótica com a perspectiva de melhorar o rendimento escolar dos nossos estudantes. Ao participarem da oficina, eles aumentam o tempo de estudos e, com isso, trabalham na prática os conteúdos que veem na teoria, em sala de aula, melhorando as notas, principalmente nas disciplinas de Matemática e Física. O artigo que apresentamos na SPBC foca, justamente, nos impactos que a Robótica tem na vida escolar deles. A Menção Honrosa que recebemos significa uma motivação para os nossos alunos prosseguirem nos estudos”, afirma o professor-orientador da oficina de Robótica, Roberto Costa.

Centro Juvenil

Os Centros Juvenis de Ciência e Cultura são espaços dedicados à Educação complementar, ao lazer criativo, à interação social, ao conhecimento tecnológico, à Ciência e a tantas outras formas de saber que ultrapassem o conhecimento convencional. Criados por iniciativa da Secretaria da Educação do Estado, os Centros estão instalados em Vitória da Conquista, Itabuna, Barreiras, Senhor do Bonfim e Salvador. Nos Centros Juvenis são realizados cursos e oficinas no turno oposto aos quais os estudantes da rede estadual estão matriculados.

Informações: http://nte20.educacao.ba.gov.br/?p=3953