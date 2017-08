FAINOR realiza vestibular agendado: confira datas

O Vestibular Agendado FAINOR começou a ser oferecido neste semestre e já alcançou uma procura maior que a esperada. Atendendo a pedidos, a Direção da Faculdade resolveu renovar as datas de provas, ampliando as oportunidades para aqueles que sonham em cursar o Ensino Superior.

Interessados em prestar o Vestibular 2017.2 ainda podem se inscrever para uma das seguintes datas: 08, 10 ou 12 de agosto. Sendo aprovado, o candidato começa as aulas junto à turma regular. As inscrições podem ser feitas online (www.fainor.com.br) ou presencialmente no campus da FAINOR, na Avenida Luís Eduardo Magalhães, 1305, Bairro Candeias, Vitória da Conquista, Bahia.

Outras informações podem ser obtidas no Edital de Convocação do Vestibular Agendado e no Edital de Vestibular, disponíveis no Site da FAINOR (www.fainor.com.br).