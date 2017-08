Festival de Inverno Bahia: festa aquece o frio e a economia conquistenses

Começa hoje: evento se consolida no cenário artístico cultural e gera impactos positivos na economia conquistense

Uma festa que Vitória da Conquista já se apropriou e que se firmou como uma das principais da região Nordeste. A 13ª edição do Festival de Inverno Bahia (FIB) acontece nos dias 25, 26 e 27 de agosto, no Parque de Exposições Teopompo de Almeida, em Vitória da Conquista. Além de alegria, cultura e entretenimento, gera emprego e renda para diversas empresas e trabalhadores envolvidos direta e indiretamente com o evento. No ano anterior, a 12ª edição gerou quase três mil empregos diretos e cerca de cinco mil indiretos. Cumprindo a tradição, desde o início de agosto, a maioria dos hotéis da cidade está com as reservas esgotadas. Além da rede hoteleira, o FIB movimenta a cena de bares e restaurantes que lotam no final de semana do evento. Pela cidade ainda acontecem, paralelamente, eventos fechados e abertos, em certa medida, incentivados pelo clima festivo que o FIB proporciona.

Conquista figura como polo regional que atrai pessoas do sudoeste e oeste da Bahia, além do norte de Minas Gerais. A cidade, que é uma referência em serviços em educação e saúde e no comércio, a cada ano se rende à música e ao que ela proporciona. Se o grande público é de baianos que vêm de todas as regiões, é fácil encontrar gente de outros estados. Todos se encontram nos espaços do FIB para celebrar a música e o bem viver.

Música para todas as tribos – Com estrutura repaginada, a organização do FIB continua apostando na pluralidade musical. Nesta sexta, 25, se apresentam no Palco Principal Tiago Iorc, Skank e Ivete Sangalo; Humberto Gessinger, O Rappa, Jota Quest e Raimundos aquecem a noite de sábado, 26; e, na última noite, sobem ao palco Caetano Veloso, Anitta e a dupla Matheus & Kauan. Mas a festa é bem mais ampla, agita outros espaços e contagia pela diversidade de estilos. A Arena Eletro Rock UNOPAR é o espaço para os não menos talentosos músicos regionais, que se revezam entre as bandas de pegada pop rock e as pick ups dos DJs mais badalados. E um espaço para dançar coladinho e curtir muito forró, sertanejo, arrocha e outros estilos que não deixam ninguém parado no FIB é o Barracão Universitário OPÇÃO, o lugar da festa que todo mundo já arriscou uns passinhos, nem que fosse para se misturar e espantar o frio.

Festival repaginado – Além da mudança de localização do palco, o FIB 2017 vai contar com novos e diferenciados espaços que prometem muito agito: a Arena, pista que deve movimentar o grande público, terá estrutura revitalizada e mais atrativa, como uma oferta maior de foods trucks, por exemplo; já o Camarote Ballantine’s (Vip), um dos espaços queridinhos do FIB, vem com serviços variados e um clima aconchegante. O ambiente é ponto de encontro certo para todas as tribos e ganhou nova posição que garantirá ao público uma área vip à frente do Palco Principal, visão para o backstage e área gourmet. Uma das grandes novidades da festa é o Open Prime Oi, exclusivo camarote open bar, que vai conquistar o público com serviços únicos, clima de descontração e direito a whisky, vodka, cerveja, refrigerante e água.

A produção do Festival de Inverno Bahia é assinada pela Icontent, empresa de entretenimento da Rede Bahia, em parceria com a TV Sudoeste, tem patrocínio master do Governo do Estado da Bahia e da Fainor e apoio da Itaipava, Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista, Shopping Conquista Sul, Consultant IT, He-Net, Diamantina, Wizard, Colégio Opção, Unopar, Ballantine’s e Oi. Esses quatro últimos, respectivamente, assinam o Barracão Universitário OPÇÃO, a Arena Eletro-Rock UNOPAR, o Camarote Ballantine’s (Vip) e o Camarote Open Prime Oi.

Por Luciana Oliveira | Marco Antonio Agência vOceve Multicomunicação / Assessoria de Imprensa Festival de Inverno Bahia