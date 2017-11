Filarmônicas da Bahia ganham portal digital

Plataforma digital será lançada nesta quinta, 03 de agosto.

Na data a Febaf recebe, da Funceb e do Ipac, sede no Centro Histórico

Distribuídas em 170 municípios, as bandas filarmônicas do estado reúnem 8.000 músicos em suas atividades. Os dados, mapeados em pesquisa da Fundação Cultural do Estado da Bahia (Funceb), entre 2007 e 2009, irão se refletir em um portal desenvolvido com patrocínio da Caixa Econômica Federal. O Portal das Filarmônicas será lançado no dia 3 de agosto, quinta-feira, às 14h, quando, também, o Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural (Ipac) e a Funceb entregarão um imóvel na Ladeira do Carmo, 10, Pelourinho, preparado para ser a Central das Filarmônicas, sede da Federação das Filarmônicas do Estado da Bahia (Febaf).

A plataforma digital abrigará 187 sites, um para cada banda cadastrada no Programa de Apoio às Filarmônicas. E-mails institucionais, cadastro em redes sociais, fórum de discussão, agenda cultural e banco de dados, imagens e vídeos. Com tudo isso, pretende-se que a plataforma se transforme em um repositório para salvaguardar a memória e bens patrimonializáveis como partituras e documentos históricos, que contem a trajetória dessa manifestação da cultura, que há mais de 150 anos atua nas cidades baianas.

Após o lançamento o Portal avança para a etapa de cadastramento de novas bandas, com criação de seus perfis e alimentação da ferramenta. A proposta é oferecer os serviços gratuitamente para que as bandas passem a se inteirar do universo digital e busquem criar novas estratégias de articulação, divulgação e difusão de suas atividades e ações.

A proposta da Coordenação de Música da Diretoria das Artes (Dirart) da Funceb é criar um Comitê Gestor que auxilie na produção de conteúdos e na inserção das filarmônicas no universo digital, e para isso parcerias vem sendo articuladas com a Escola de Música da Universidade Federal da Bahia, com o Ipac e sua Diretoria de Patrimônio, com a Fundação Pedro Calmon e seu Centro de Memória e também com a sociedade civil, a exemplo do Coletivo Casa de Taipa e seu projeto SAC – Serviço de Atendimento a Cultura, que com o apoio do Fundo de Cultura programou 1.500 horas de consultoria às filarmônicas.

“No site cada banda terá sua página virtual e poderá se apropriar dessa ferramenta para contar sua história, divulgar suas apresentações, interagir com as outras filarmônicas. Esta ação é extremamente importante para preservar a memória dessa manifestação sesquicentenária que está presente em inúmeras cidades do interior do estado”, considera Fernanda Tourinho, diretora da Funceb.

O evento que reunirá essas duas importantes ações começa às 14 horas, do Auditório do Liceu/Funceb, com concentração na sede da própria Fundação, à Rua Saldanha da Gama, no Pelourinho. De lá um cortejo musical atravessará festivamente o Centro Histórico até chegar à Ladeira do Carmo, número 10, para a entrega das chaves do imóvel à Febaf – Federação das Bandas Filarmônicas do Estado da Bahia.

Sede para a Febaf – A casa a ser cedida como permissão de uso faz parte do programa Ocupação artística de espaços públicos, um convênio estabelecido entre o Ipac e a Funceb, entidades vinculadas à Secretaria de Cultura do Estado da Bahia (SecultBA) e cujo objetivo é promover ocupações de imóveis localizados no Centro Histórico de Salvador em consonância com o estímulo e o desenvolvimento das artes e da cultura.

A intenção da Funceb é promover o fortalecimento da Febaf enquanto órgão capaz de aglutinar as filarmônicas do estado da Bahia, para atendimento das demandas das bandas e seus integrantes, bem como para criar ações e programação de atividades que auxiliem na institucionalização, organização, desenvolvimento e reconhecimento da manifestação. A entrega do imóvel está em consonância com os marcos legais da cultura na Bahia, a exemplo da Lei Orgânica da Cultura e do Plano Setorial da Música, especificamente.

“A parceria entre Funceb e Ipac para otimizar imóveis estaduais no Pelourinho atende a importantes programas para as linguagens artísticas da Bahia”, considera João Carlos de Oliveira, diretor geral do Ipac, que reformou os prédios, dotando-os de infra-estrutura elétrica e hidrossanitária completa, assim como, restaurou portas, janelas e pintura internas e externas.