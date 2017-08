INCRA lança Crédito Semiárido em Vitória da Conquista 

Uma nova linha de crédito no valor de R$ 5 mil por família, para beneficiários da reforma agrária, será lançada nacionalmente, nesta quinta-feira (10), no assentamento Lagoa Caldeirão, em Vitória da Conquista, a partir das 8h30. Na oportunidade, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) também entrega a obra estrutural da Adutora do Rio Pardo.

A nova modalidade do recurso, que faz parte do Crédito Instalação do Incra, beneficiará as famílias que vivem em assentamentos inseridos no perímetro do Semiárido brasileiro, de acordo com definição o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), e tem a finalidade de implantar infraestruturas para captação de água.

A obra da adutora também solucionará problemas de abastecimento de água de seis assentamentos onde vivem 425 famílias. As áreas de reforma agrária beneficiadas são Lagoa Caldeirão, Mutum, Cipó, Conquista do Rio Pardo, Olhos D’Água e Conjunto Baixão. Com o fim das obras estruturais, serão iniciados os testes e ajustes para que a Adutora do Rio Pardo leve água às torneiras das famílias.

Estarão presentes no evento o presidente do Incra, Leonardo Góes, o superintendente regional do Incra/BA, Giuseppe Serra Seca Vieira, o prefeito de Vitória da Conquista, Herzem Gusmão Pereira, além das famílias beneficiadas e representantes de movimentos sociais. São esperados ainda gestores de outras superintendências regionais, como as de Sergipe, Paraíba e Médio São Francisco.

A notícia foi dada ao prefeito Herzem Gusmão pelo superintendente Estadual do Incra, Giuseppe Serra Seca Vieira, assessor especial da Presidência do Incra, André Bonfim e chefe da Divisão de Desenvolvimento de Assentamentos, Paulo Alves, que fizeram uma visita de cortesia (foto PMVC). A escolha da cidade para esse evento não teve nenhuma influência política. Foi uma decisão do Governo Federal.