Menores de 12 e 14 anos podem entrar no FIB 2017

Justiça autoriza alteração na classificação do Festival de Inverno Bahia

Uma decisão da 1ª Vara da Infância e Juventude da Comarca de Vitória da Conquista autorizou mudança na classificação do Festival de Inverno Bahia (FIB). Pela nova classificação, menores de 12 a 14 anos podem entrar, desde que acompanhados de pais ou responsáveis; maiores de 14 anos podem participar do evento desacompanhados. Menores de 12 anos não podem entrar no evento. O FIB acontece nos dias 25, 26 e 27 de agosto no Parque de Exposições Teopompo de Almeida, em Vitória da Conquista.

Nesta edição se apresentam no Palco Principal os artistas: Tiago Iorc, Skank e Ivete Sangalo na sexta, 25; já no sábado, 26, é a vez de Humberto Gessinger, Jota Quest, O Rappa e Raimundos; Caetano Veloso, Anitta e Matheus & Kauan fecham a festa no domingo, 27. A produção do Festival de Inverno Bahia é assinada pela Icontent, empresa de entretenimento da Rede Bahia, em parceria com a TV Sudoeste, tem patrocínio master da Fainor e apoio do Shopping Conquista Sul, Consultant IT, Henet, Diamantina, Wizard, Colégio Opção, Unopar, Ballantine’s e Oi. Esses quatro últimos, respectivamente, assinam o Barracão Universitário OPÇÃO, a Arena Eletro-Rock UNOPAR, o Camarote Ballantine’s (Vip) e o Camarote Open Prime Oi.

SERVIÇO

Festival de Inverno Bahia 2017.

Quando: 25, 26 e 27 de agosto.

Onde: Parque de Exposições Teopompo de Almeida, em Vitória da Conquista.

Classificação: 12 a 14 anos, desde que acompanhado de pais ou responsáveis; maiores de 14 anos desacompanhados dos pais ou responsáveis; para a área open bar, somente maiores de 18 anos

Abertura dos portões: 19h na sexta e sábado; 18h no domingo

Grade Palco Principal: Tiago Iorc, Skank, Ivete Sangalo, Humberto Gessinger, Jota Quest, O Rappa, Raimundos, Caetano Veloso, Anitta, Matheus & Kauan*

Valores individuais – 2º Lote ​

Vendas – Vitória da Conquista: Loja Oficial, Shopping Conquista Sul; Loja Taco, Av. Olívia Flores; Point do Ingresso, Centro – Salvador: Balcões Ticketmix – Feira de Santana: Central Mix – Internet: www.eventim.com.br Informações para compra Condições de pagamento: dinheiro, cartão de débito e/ou crédito. Ingressos individuais e/ou passaportes: 6x nos cartões (exceto Hiper)

Meia-entrada: Além de estudantes, outros segmentos têm direito à meia-entrada, segundo a lei 12.933/2013. Em ambos os casos, é obrigatória a apresentação de documentos comprobatórios. Mais informações, acesse a legislação: https://goo.gl/sT6RPS

Ou acesse aqui: https://goo.gl/ouJMlS

*Grade sujeita a alterações.

Luciana Oliveira | Marco Antonio