Mudanças no trânsito e transporte para o Festival de Inverno Bahia

No tráfego, as alterações são:

Na Av. Siqueira Campos – cruzamento com a Rua Manoel Januário até cruzamento com a Av. Brasil, haverá bloqueio total de veículos.

– cruzamento com a Rua Manoel Januário até cruzamento com a Av. Brasil, haverá bloqueio total de veículos. Na Rua Manoel Januário , o fluxo será em mão única da Av. Genésio Porto até a Rua da Granja.

, o fluxo será em mão única da Av. Genésio Porto até a Rua da Granja. Na Av. Genésio Porto , o fluxo será em mão única do cruzamento com a Rua Manoel Januário até a Av. Luís Eduardo Magalhães.

, o fluxo será em mão única do cruzamento com a Rua Manoel Januário até a Av. Luís Eduardo Magalhães.

Além disso, haverá mudanças no serviço de transporte. Sete ônibus coletivos farão linhas especiais. Todos eles realizarão ponto final na Av. Brasil, ao lado do Bosque da Paquera.

Alto Maron x Exposição (Candeias, Urbis I, Nova Cidade, Alto Maron, Guarani, Iracema e Ibirapuera)

(Candeias, Urbis I, Nova Cidade, Alto Maron, Guarani, Iracema e Ibirapuera) Vila Serrana x Exposição (Candeias, Centro, Alvorada, Urbis IV, Urbis V, Vilas Serranas, Sobradinho, Henriqueta Prates e Miro Cairo)

(Candeias, Centro, Alvorada, Urbis IV, Urbis V, Vilas Serranas, Sobradinho, Henriqueta Prates e Miro Cairo) Bairro Brasil x Exposição (Recreio, São Vicente, Bairro Brasil, Urbis II e Urbis III)

(Recreio, São Vicente, Bairro Brasil, Urbis II e Urbis III) Conquista VI x Exposição (Morada dos Pássaros e Morada Real)

(Morada dos Pássaros e Morada Real) Rodoviária x Exposição (Bairro Brasil e Patagônia)

(Bairro Brasil e Patagônia) Campinhos x Exposição (Patagônia, Kadija, Cidade Modelo, Santa Terezinha, Jardim Sudoeste, Campo Verde e Lagoa Azul)

(Patagônia, Kadija, Cidade Modelo, Santa Terezinha, Jardim Sudoeste, Campo Verde e Lagoa Azul) Centro x Exposição

Para o público que precisar utilizar o serviço de táxi, haverá dois pontos disponíveis nas proximidades do Parque: na Av. Siqueira Campos, em frente à entrada do evento, e na Rua Manoel Januário, na lateral do Parque.