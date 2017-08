Na semana do estagiário CIEE tem 6 mil vagas disponíveis

Hoje, 18 de agosto é o Dia do Estagiário!

Os estudantes de todo o País têm comemoração dupla esta semana: o Dia do Estagiário, na sexta-feira, dia 18 e uma grande oferta de vagas de estágio, abertas no CIEE. A organização está cadastrando estudantes para concorrer a 6 mil vagas de estágio em diversas regiões do País.

São oportunidades em diversos carreiras, entre as quais:

DIREITO PEDAGOGIA ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS CIÊNCIAS CONTABEIS COMUNICAÇÃO SOCIAL TECNICO EM ADMINISTRAÇÃO PSICOLOGIA EDUCAÇÃO FÍSICA ENGENHARIAS TI

Atualmente, o CIEE mantém cerca de 500 mil estudantes em estágio em empresas e órgãos públicos, sendo 60% do ensino superior e 40% do ensino médio. Os interessados devem se cadastrar gratuitamente no sitewww.ciee.org.br, onde também poderão consultar as vagas abertas.

Sobre o CIEE

Desde sua fundação, há 53 anos, o CIEE já encaminhou 16 milhões de estudantes para estágio e aprendizagem em empresas e órgãos públicos parceiros. A marca confirma o crescente reconhecimento da eficácia do estágio e da aprendizagem em duas importantes frentes: como capacitação prática dos jovens para o mercado de trabalho e como fonte de recrutamento de novos talentos. O CIEE também desenvolve uma série de ações gratuitas como: Programa de Educação à Distância, Orientação Jurídica à População (Projur), além de Ciclos de Palestras, Concursos Literários – que estimulam a escrita e a leitura -, Feira do Estudante – Expo CIEE, entre outros.