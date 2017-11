Prefeito suspende cobrança da zona azul e proíbe multas

O prefeito Herzem Gusmão decretou no fim da tarde desta segunda-feira, 31, a suspensão temporária da concessão para a exploração da Zona Azul pelo Consórcio Vitória da Conquista Rotativo, conhecido como Expark. O decreto 18.034/2017 proíbe a cobrança de tarifa de estacionamento pelo prazo de 30 dias úteis. A decisão foi tomada em razão da qualidade insatisfatória do serviço prestado aos usuários, e do descumprimento de cláusulas contratuais.

A Prefeitura de Vitória da Conquista considerou que a população não foi devidamente comunicada a respeito dos novos meios de pagamento do estacionamento rotativo da zona azul e, em razão disso, decretou ainda que todos os Avisos de Irregularidade expedidos após dia 26 de junho de 2017 não se converterão em multa ou trarão qualquer ônus para o cidadão.

“Mudou o sistema e os antigos equipamentos, chamados de totens, permanecem lá, confundindo a população. Inclusive, agentes do Simtrans não foram devidamente orientados para evitar abordagens equivocadas. Eu gostaria de destacar que não houve a devida informação à população sobre os novos meios de pagamento do estacionamento rotativo da zona azul. Não há também equipes, o cidadão chega, estaciona o carro, ele sai e quando ele volta é notificado, não aparece ninguém. Então, esse decreto é para ensejar que a empresa concessionária venha conversar com o Governo. As normas existem, daí a concessão, mas nós queremos o cumprimento”, concluiu o prefeito.