Professor Everardo Públio de Castro é o nome do planetário de Conquista

“Retomamos todas as obras paralisadas, deixadas pela antiga gestão, inclusive, a do planetário. E quando estávamos apresentando-o durante o Prefeitura Móvel, o engenheiro Nud Castro, filho do saudoso professor, historiador, um dos grandes intelectuais que a Bahia conheceu, foi, inclusive, presidente da Câmara, ele reivindicou uma homenagem ao pai. Aceitei imediatamente, mas não depende só do Executivo. Estava lá o vereador Luis Carlos Dudé, que abraçou a causa e, portanto, hoje é com satisfação e com alegria que anunciamos que o planetário de Vitória da Conquista receberá o nome de professor Everardo Públio de Castro”, contou o prefeito sobre como se deu a escolha do nome do planetário.

Nascido em Caetité, Everardo mudou-se para Vitória da Conquista em 1939, lecionando Geografia e História no Ginásio de Conquista, onde se tornou responsável pelo ensino de várias gerações. Em 1961, integrou a Frente de Libertação Nacional, sendo o representante do Diretório Municipal de Conquista.

Era vereador quando foi preso em 1964 pelo Regime Militar, passando um ano e três meses em Salvador. Everardo teve seus direitos políticos recuperados somente em 1984, ano no qual voltou a dar aulas, aposentando-se compulsoriamente, com mais de 35 anos de magistério. Morreu em 28 de janeiro de 1996, com 84 anos.

O professor Everardo Públio de Castro também foi ex-secretário municipal de Educação na gestão do prefeito Pedral Sampaio.

Obras do Planetário – Com capacidade para 165 pessoas em sua sala de projeção, o planetário, que teve como engenheiro responsável pelo projeto, Nud Davi de Castro, filho de Everardo Públio de Castro, irá possibilitar atividades educativas de forma lúdica e interativa. “Isso vai atrair inclusive estudantes de toda a região sudoeste para Vitória da Conquista”, realçou o prefeito.

Os aparelhos de ar condicionado, necessários antes da instalação da cúpula dome screen, que permitirá a imersão da tecnologia tridimensional sem uso de óculos, já foram instalados.

A próxima etapa será a compra de equipamentos que impedem a queda de energia, que está em fase final de licitação.

Além da sala de projeção, o planetário contará com área administrativa, almoxarifado, sala de reunião, recepção, sanitários e salões para exposições em geral.