Projetos do Governo do Estado vencem concurso nacional

Dois projetos do Governo do Estado venceram o 21º Concurso Inovação da Escola Nacional de Administração Pública (Enap), considerado o prêmio mais relevante do país na categoria de inovação no setor público. A Secretaria da Administração (Saeb) foi vencedora com o software ‘Banco de Preços’ e a Procuradoria Geral do Estado da Bahia (PGE) com o projeto ‘Resolução de Demandas Repetitivas – Paz Judicial’.

Foram dez finalistas na categoria “estados”, que premiou cinco projetos. Entre estes estão as duas iniciativas baianas. A cerimônia de premiação ocorrerá durante a III Semana de Inovação, no dia 17 de outubro, na Enap, em Brasília.

O programa implantado pela Saeb reúne os preços das notas fiscais eletrônicas de todo país, emitidas por empresas privadas, órgãos públicos e pessoas físicas para estabelecer o preço referencial das licitações. O software ajuda a reduzir os valores das compras públicas em cerca de 10%, por se basear em preços reais, praticados pelo mercado, oriundos do banco de dados de notas ficais de todo país.

“A questão dos preços como parâmetro para as contratações do Estado é um aspecto que a Saeb sempre está atenta. Fico feliz com esse reconhecimento nacional sobre os avanços que temos conseguido neste campo”, destaca o secretário da Administração, Edelvino Góes.

Já o projeto ‘Paz Judicial’ busca, seguindo uma metodologia de gestão de projetos, criar e implantar uma estrutura organizada apta a promover e acompanhar os mecanismos processuais de resolução de demandas repetitivas previstos no Novo Código de Processo Civil.

Para o procurador-geral do Estado, Paulo Moreno Carvalho, “a premiação simboliza a valorização de um trabalho sério e comprometido da PGE, num momento que exige formas criativas de lidar com os problemas e as soluções. É, ao mesmo tempo, o resultado de um esforço conjunto e integrado de toda uma equipe, que busca sempre viabilizar entregas melhores para a sociedade”.

O concurso é realizado anualmente, desde 1996, pela Enap, em parceria com o Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (MP). A premiação valoriza as equipes de servidores públicos que se dedicam a repensar atividades cotidianas por meio de pequenas ou grandes inovações que gerem melhoria na gestão das organizações e políticas públicas, contribuam para o aumento da qualidade dos serviços prestados à população e tornem mais eficientes as respostas do Estado diante das demandas da sociedade.

