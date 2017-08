Quem disse que homem não gosta de mesa arrumada?

Por Vivian Elblaus* – Com a expansão do setor gastronômico, muitas pessoas (homens inclusive) têm buscado formação e especialização na área. Cozinhar, até um tempo atrás, era uma rotina comum. Hoje é muito mais que isto, passou a ser arte. Quem cozinha deseja mostrar os feitos para amigos e familiares, quer confraternizar, integrar as pessoas. Esses encontros sociais passaram a exigir também uma mesa mais sofisticada.

E é aí que entra o trabalho de uma table designer. Nós temos como meta harmonizar mesas para as mais distintas ocasiões, sempre no sentido de criar um ambiente agradável, de energia positiva, que induza as boas sensações. Sinto crescente interesse do público masculino por tableware, ou seja, procura por itens que promovam uma produção especial à mesa e, por consequência, agreguem maior valor aos pratos.

Frente a este fato, faço a seguinte analogia: um presente, por mais bonito e valioso que seja, só é mais admirado com uma embalagem bonita, atraente, vistosa. A mesma coisa com a gastronomia: o que adianta um prato maravilhoso em uma mesa sem atrativo, sem energia e beleza?

Fazer com que as pessoas saiam do lugar comum e valorizar ainda mais o ambiente, por meio de uma mesa linda, é o meu propósito. Parece difícil montar algo com requinte ou sofisticado a partir de variadas cores, mas não é! Basta um pouquinho de criatividade para termos uma atmosfera iluminada e alegre.

E não precisamos gastar muito! Podemos usar objetos que temos em casa. Alguns itens como toalha, jogo americano, guardanapos e porta guardanapos, por exemplo, podem fazer toda a diferença. São nos detalhes que transformamos a mesa, valorizamos o ambiente e a culinária.

Então, já que não é preciso desembolsar muito e a tendência está cada vez mais forte, por que não criar uma mesa diferente para os pais no próximo domingo, dia deles, surpreendendo-o e tornando o momento inesquecível?

*Vivial Elblaus é table designer e diretora da Blauss Maison