Recadastramento dos servidores municipais começa nesta quarta, 16

Tem início nesta quarta-feira, 16, o processo de recadastramento dos servidores públicos municipais. A medida, publicada no Diário Oficial (Decreto nº 18.058/2017), tem como objetivo promover a atualização periódica dos dados cadastrais do pessoal em atividade a fim de traçar políticas de valorização do servidor público, bem como adequar a distribuição dos recursos humanos da Administração.

“Além disso, o recadastramento tem o intuito de balizar informações importantes para Administração Municipal. Pois, o seu resultado servirá para identificar a existência de possíveis inconformidades, tais como o acúmulo indevido de cargos e a incompatibilidade de horários de trabalho”, reforçou o secretário de Administração, Gildásio Carvalho.

O período de recadastramento se estende até 28 de novembro.

Os servidores devem observar o dia no qual que devem se apresentar de acordo com a inicial de seu prenome. Na data indicada, eles precisam comparecer ao local conhecido como “antigo São Tarcisinho”, situado na Viriato Ribeiro, nº 47, bairro Alto Maron. O horário de atendimento será das 9h às 17h.

Para o recadastramento, é preciso apresentar os seguintes documentos:

Carteira de identidade (RG);

CPF;

PIS/NIS/PASEP;

Comprovante de residência de um dos últimos três meses;

Comprovante de quitação eleitoral;

Último contracheque;

Diploma universitário ou atestado de escolaridade;

Certificado de conclusão de curso de pós-graduação;

Certificado de reservista;

Carteira Nacional de Habilitação (CNH);

Certidão de nascimento dos filhos menores de idade;

Cartão de vacina dos filhos menores de quatro anos;

Certidão de casamento ou declaração de união estável;

Carteira de identidade profissional (ex: OAB, Crea, Cremeb).

O servidor poderá utilizar um turno de seu expediente para comparecer ao recadastramento. Contudo, ele deverá apresentar o comprovante emitido para o seu supervisor direto para que esse possa abonar sua falta.

Mais informações sobre o recadastramento podem ser obtidas na Coordenação de Gestão de Pessoas, por meio do telefone (77) 3424-8915.

Observe os dias indicados para o seu recadastramento: