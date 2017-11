Rock’n’Rap Contra o Frio: pessoas em situação de rua

Evento beneficente arrecada doações para pessoas em situação de rua

Rock’n’Rap Contra o Frio reunirá bandas e artistas independentes no próximo dia 05 em Vitória da Conquista

Músicos e bandas de rock e rap de Vitória da Conquista se juntaram no Rock’n’Rap Contra o Frio, evento beneficente, com o intuito de arrecadar doações que serão destinadas para pessoas em situação de rua, durante o inverno rigoroso na cidade.

Serão mais de 10 nomes do cenário independente, que se apresentarão no próximo dia 05 de agosto, no Underground Pub. A entrada é um cobertor ou agasalho. Posteriormente, o que for arrecadado será entregue às pessoas em situação de rua em formato de mutirão.

Dentre as atrações já confirmadas estão as bandas Dost (foto), Ladrões de Vinil, Handevu, Social Freak, Rural 64, Taro, Rapante HC, Thunderbirds, Signista, Ranibes e as rappers Cayari e La Lunna.

Para Pedro Ivo Dias, um dos organizadores do evento, a iniciativa mostra o real sentido de uma cena musical, que é a união. “A ideia pro evento surgiu com um post do produtor Maurício Hoffman e pra minha alegria todo mundo curtiu quando apresentei pra galera das bandas de Conquista num grupo do Facebook. Já fazia algum tempo que estava triste com a queda na frequência de shows de rock na cidade”, afirmou ele, que também é vocalista da banda Handevu.

“Fico muito feliz com essa oportunidade porque mostra o real sentido de uma cena, a união, e isso é ainda mais bonito com a causa e finalidade do evento. Muita gente sofrendo com o frio nessa época e qualquer oportunidade de ajuda deve ser incentivada. Esperamos ajudar muita gente com o nosso som”, conclui Dias.

O Rock’n’Rap Contra o Frio tem o apoio do Coletivo Novos Conquistenses, Underground Pub e Vagalume Assessoria.

SERVIÇO:

Rock’n’Rap Contra o Frio | Underground Pub (VCA)

Data: 05 de agosto de 2017

Horário: 20h

Endereço: Praça João Gonçalves, s/n, Centro, Vitória da Conquista

Entrada: Cobertor ou agasalho

Mais informações: https://www.facebook.com/events/246362422548598/

