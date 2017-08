SAEB vai leiloar 176 veículos do Estado

O quinto leilão de bens públicos do Estado, realizado pela Secretaria da Administração (Saeb), tem um total de 243 lotes alienados. Destes, 176 são veículos, que representam o maior número de bens a serem leiloados no dia 25 de agosto, em Salvador. Os automóveis estão avaliados em R$ 754,5 mil – mais de 80% do total estimado de arrecadação. Vale ressaltar que os itens que serão leiloados são bens públicos que estavam sem uso ou pertencentes a órgãos públicos extintos.

No leilão 05/2017 há veículos com preços para todos os bolsos, como o lote 1 (Brasília), composto por um GM Astra Sedan Advantage 2010, em ótimo estado de conservação. O lote 2, também da capital federal, traz um Ford Focus 2.0, 2007/2008. Há também o lote 15 de bens do município de Guanambi, que oferta um Ford Fiesta GL, 2000/2001. No lote 12 de Salvador, alocado no Ministério Público, desponta uma Ford Ranger XL, com lance inicial no valor de R$ 20 mil.

Além dos carros, os outros lotes do leilão 05/2017 são móveis, máquinas, materiais de informática, eletrônico e hospitalar, e sucatas, estimados em quase R$ 1 milhão no total. O edital do leilão foi publicado no dia 9 de agosto, e está disponível no Comprasnet.ba (www.comprasnet.ba.gov.br), o site oficial de compras do Estado, e no endereço www.cravoleiloes.com.br.

De acordo com o edital, os lotes podem ser visitados de 21 a 24 de agosto, das 9h às 12h e das 13h às 17h. Os itens estão distribuídos em 20 locais de visitação, distribuídos em Brasília/DF e mais 13 cidades baianas: Salvador, Brumado, Caetité, Paulo Afonso, Euclides da Cunha, Serrinha, Conceição do Coité, Guanambi, Itaberaba, Alagoinhas, Camaçari, Mata de São João e Simões Filho. Os endereços dos locais de visitação também estão disponíveis no edital.

O leilão será conduzido pelo leiloeiro Viriato Domingues Cravo, no auditório do Hotel Sheraton da Bahia, na Avenida Sete de Setembro, 1537, bairro do Campo Grande, em Salvador. A participação no leilão é aberta a qualquer pessoa física ou jurídica. A exceção é dos servidores públicos, que são vedados de celebrar contrato com a administração pública. O cidadão comum ou entidade de pessoa jurídica precisam se credenciar para participar do leilão e ofertar lances.

O leilão será na modalidade maior lance, ou seja, o participante que apresentar maior oferta arremata o lote. No ato de arrematação, o vencedor deverá efetuar o pagamento de 20% do valor dos bens, enquanto os 80% restantes deverão ser quitados no prazo máximo de dois dias úteis. O licitante vencedor também pagará ao leiloeiro a comissão de 5% (cinco por cento) sobre o valor da arrematação.

Antes da abertura da sessão pública do leilão, os interessados precisam apresentar cópias dos documentos de identidade, CPF e comprovante de residência, ou cartão do CNPJ. Os documentos poderão ser apresentados em original, cópia autenticada ou cópia simples acompanhada do original. O cadastro é feito de forma antecipada, durante a visitação ou antes da realização do leilão.

Para outras informações, os interessados podem entrar em contato com a Diretoria de Materiais (DM) da Saeb, situada na 2ª Avenida, 200, 2º andar, sala 216, Centro Administrativo da Bahia (CAB). Também podem entrar em contato pelos telefones (71) 3115-3191 / 3117-8613, no horário das 8h30 às 18h.