Sebrae Bahia inscreve para processo seletivo

Prazo para participar da seleção vai até o dia 26 de agosto

Por: Danielle Cristine

Os interessados em trabalhar no Sebrae Bahia têm até o dia 26 de agosto para se inscrever em processo seletivo da instituição, aberto para cargos de nível superior. Realizado pela empresa Concepção Consultoria Especializada, a seleção formará cadastro de reserva para doze diferentes cargos, de Analista I e II, com remunerações de R$ 4.222,61 e R$ 6.739,62, respectivamente.

Para participar, é preciso acessar o site da Concepção Consultoria Técnica Especializada e realizar inscrição até às 23h59 do dia 26 de agosto de 2017. A taxa de inscrição é de R$ 65. A jornada de trabalho dos cargos disponíveis é de 40 horas semanais. Há vagas para Salvador e também oportunidades que podem ser direcionadas para diversos municípios baianos.

Será possível atuar em diversas áreas do Sebrae: Jurídica; Tecnologia da Informação e Comunicação; Administração; Atendimento e Orientação Empresarial; Gestão de Projetos; Suporte Administrativo e Financeiro; Gestão de Pessoas; Finanças; Setor de Finanças, Pessoal, Orçamento ou Contabilidade; e Auditoria. Os cargos que compõem a seleção estão disponíveis em cadastro de reseva para ampla concorrência e para pessoas com deficiência (PCD).

O processo seletivo é composto de três etapas. A primeira é a de avaliação de conhecimentos, com provas objetivas e questão discursiva, prevista para o dia 10 de setembro. Os candidatos habilitados nesta etapa seguirão para a próxima, de avaliação curricular e documental, que também tem caráter eliminatório e classificatório. Os candidatos com maior pontuação acumuladas nas duas primeiras etapas serão convocados para a entrevista individual por competências.

Além do salário, os colaboradores têm benefícios diversos: assistência média e odontológica com coparticipação, previdência privada (facultativa), seguro de vida, vale transporte, auxílio alimentação e/ou refeição e auxílio creche/escola.

O Comunicado nº 01/2017, com as informações completas sobre a seleção, está disponível no site da Concepção Consultoria Técnica Especializada.